Готовы учиться и развиваться: сколько зарабатывают украинцы в Польше

Польша самая популярная среди украинцев страна для трудовой миграции. Сейчас там живут и работают около 2 миллионов наших граждан. Сколько они зарабатывают – читайте дальше.

В среднем зарплата колеблется от 3 до 3,5 тысяч злотых. Об этом рассказала Ирина Рарих, уполномоченная по делам иностранцев польского города Валбжих.

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Украинцам не платят меньше

Речь идет о работе для людей без специального образования – тех, кто преимущественно работает физически. В таком случае работа часто делится на смены – утренние, дневные и ночные. Рабочий день длится 8 часов, суббота и воскресенье преимущественно выходные. Ежемесячно в украинской валюте зарплата достигает 20 – 23 тысяч гривен. А вот зарплата врача, например, может достигать в Польше 5 – 8 тысяч злотых, то есть около 30 – 53 тысяч гривен.

Если кто-то говорит, что зарабатывает меньше, потому что он украинец – это ложь. Платят всем одинаково,

– подчеркнула Рарих.

Впрочем, она обратила внимание на то, что очень важно знать язык страны, в которой работаешь, а также иметь специализацию и соответствующее образование. В противном случае есть риск остаться с небольшой зарплатой. "Это разница только в этом", – заверила она.

Готовы осваивать новое

Те, кто приезжает в Польшу за безвизом, могут законно работать в стране не более 3 месяцев. Впрочем, на время пандемии COVID-19 этот срок был продлен до конца эпидемиологического состояния + еще 30 дней.

По словам уполномоченной, сейчас работать в Польшу едут многие педагоги, врачи, инженеры и другие украинцы с высшим образованием. Часто они согласны на низкооплачиваемую работу, понимая, что будут развиваться. Рарих подчеркнула, что это европейцы. "Знают, что сейчас тяжело, но впоследствии можно будет поступить в полицию, учиться, освоить новые профессии. Это сознательный выбор", – подытожила женщина.