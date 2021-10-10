Я увидел другой мир, – украинец о работе в благотворительной организации в Польше

Олег Самойленко родом из Харькова. Он совместно с женой Доминикой возглавляют отделения благотворительной организации "Армия спасения" в Варшаве. Мужчина рассказал об особенностях такой работы и о том, есть ли среди благотворителей украинцы.

В благотворительной организации Олег работает более 20 лет. Говорит, что любит свою работу и никогда не жалел о своем выборе.

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История благотворительной организации "Армия спасения"

"Армия спасения" была основана еще в 1865 году в Великобритании. За 156 лет деятельности она пережила много исторических событий, в частности войн и революций. Так, в период Второй мировой войны на фронте медсестры и волонтеры "Армии спасения" помогали раненым, независимо от того, с какой стороны они были. А с 1916 по 1925 годы в Крыму было убежище от организации для женщин и детей, пострадавших от насилия. Еще интересно, что в 2015 году, согласно опросу о наиболее узнаваемом знаке в мире, логотип организации был на третьем месте по известности, после McDonald's и BMW. Поскольку Олег историк по образованию, то такие факты его очень интересуют и он знает их немало.

Сейчас представительства "Армии спасения" есть у 132 странах мира. Организация реализует различные проекты для детей, молодежи и пожилых людей. Также "Армия спасения", рассказывает украинец, имеет собственные приюты, школы и даже больницы.

Несмотря на то, что мы являемся христианской организацией, здесь все могут чувствовать себя как дома. Наши программы открыты для каждого, без какой-либо дискриминации. Более того – у нас всегда найдется место для того, кого не принимает общество,

– рассказывает Олег Самойленко.

Мужчина добавляет, что воспринимает "Армию спасения" не как работу, а как свое призвание.

Как украинец попал в ряды "Армии спасения"

В организацию Олега пригласила подруга, когда он был еще ребенком. Тогда харьковчанину сказали, что там будут давать какие-то подарки. Олег согласился.

Мы приехали в отделение в Харькове – и я увидел другой мир. Не тот, что был у меня во дворе в 90-х. Много молодежи, детей, кто-то играл на гитаре, было много иностранцев, и все очень приветливые, чего точно не было в нашем районе,

– вспоминает Олег.

Будучи ребенком, украинец помогал в программах для пожилых людей, проводил время с больными детьми.

Когда Олег учился в вузе, то организация предложила ему присоединиться к проекту для поддержки людей с ВИЧ. С тех пор, утверждает Олег, он осознал, что хочет остаться в "Армии спасения" навсегда.

За 20 лет украинец имел возможность принять участие во многих проектах. Был в Китае, Канаде, Эстонии, Нидерландах и других странах. Работа была каждый раз разной. Так, в Китае Олег работал с детьми школьного возраста, в Канаде помогал бездомным, в Эстонии – детям, больным ВИЧ, в Нидерландах – жертвам торговли людьми.

Благотворительная организация "Армия спасения" ведет многовекторную деятельность / Фото "Наш Выбор"

Как украинец эмигрировал в Польшу

В Польшу Олега отправили в 2018 году. Тогда он женился на Доминике, которая является гражданкой Польши. Говорит, на работу в другой стране согласился ради любимой. Доминика тоже участница "Армии спасения". Сейчас супруги вместе работают директорами отделения в Варшаве.

Интересно, что мы с ней познакомились в Амстердаме, обручились в самолете в Грузии, а поженились в Торонто. Жизнь иногда бывает очень неожиданной,

– делится Олег.

Олег признается, что в Польше ему работать нелегко, потому что специфика работы отличается. В стране очень много людей, которым нужна помощь. Организация ежедневно помогает 10 – 15 людям, которым не хватает еды, одежды или поддержки. С наступлением пандемии количество посетителей организации выросло, потому что многие люди потеряли работу.

Все чаще к нам приходят те, кто работал в ресторанах, отелях, даже несколько женщин с полиции и ZUS. Для них в Варшаве есть наш Punkt Pomocy i wsparcia (Место помощи и поддержки), где каждый может получить одежду, обувь, вещи для дома, продукты, консультации различных специалистов (юрист, психолог и другие),

– добавляет украинец.

По словам Олега, в Польше можно получить помощь через социальные службы, но ситуация осложняется, если человек является иностранцем. Поэтому сейчас организация старается помогать людям из Украины и Беларуси.

Украинец работает в благотворительной организации "Армия спасения" / Фото "Наш Выбор"

Олег признается, что католическая церковь в Польше имеет очень сильное влияние на общество. Поэтому благотворительную организацию часто считают сектой, а ее участников – боятся.

Бывало несколько раз, что люди не хотели брать продукты от меня, потому что я украинец. Говорили, что, по их мнению, я не имею права здесь жить и должен возвращаться домой. Они не понимали, что теперь мой дом – здесь,

– рассказывает Олег.

Как правило, такая работа приносит Олегу много радости и дарит вдохновение. Но бывают печальные моменты, потому что некоторые люди пытаются обмануть компанию.

Есть ли в варшавском отделении организации украинцы

Олег Самойленко рассказывает, что коллектив организации состоит из представителей разных стран. Есть люди из Дании, Великобритании, Швейцарии. Украинцы тоже присутствуют. В частности, в рамках организации существует молодежный проект, в котором много украинской молодежи.

Также украинцы часто обращаются за помощью. Особенно те, которых обманули польские работодатели.