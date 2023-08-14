Фонтан лавы: на Сицилии из-за извержения Этны закрыли аэропорт

На Сицилии проснулся вулкан Этна. Из-за столба дыма и пепла приостановил работу аэропорт Катания.

Этна является одним из самых активных в мире вулканов с частыми извержениями, как большими, так и малыми. В этот раз из-за мощных фонтанов лавы и густого дыма пришлось прекратить полеты из сицилийского аэропорта.

Читайте также От Бурдж-Халифы до Эвереста: названы 15 самых популярных туристических достопримечательностей в мире

Пробуждение Этны

Накануне вулкан неожиданно начал фонтанировать лавой. В регионе сейчас наблюдается сильная взрывная активность, поэтому спрогнозировать, когда закончится извержение, пока сложно.

Вулканологи определили, что извержение началось вечером 13 августа в юго-восточном кратере Этны. Активность быстро увеличивалась и вулкан начал извергать фонтаны лавы. Местные сицилийцы также могли заметить поток лавы, спускавшийся по склону одного из кратеров.

Этна выбрасывает фонтаны лавы: смотрите видео

Активность вулкана Этна заставила объявить красный уровень опасности для авиации. Поэтому аэропорт Катания, расположенный на итальянском острове Сицилия, приостановил работу. Рейсы на сегодня отменены, но возле терминала все равно ждали пассажиры, которые надеялись вылететь. Когда аэропорт возобновит работу, сказать пока сложно. По последней информации он будет закрыт до 20:00.

Рейсы из аэропорта Катания – отменены / Фото ANSA

Что известно о вулкане Этна?

Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе, а также один из самых активных в мире. У него богатая история. Само название имеет арабское происхождение и в переводе означает "Гора огня". Этна может просыпаться несколько раз в год, выбрасывая лаву и пепел. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

В мае авиасообщение с Катанией уже прекращали из-за извержения Этны. Тогда вулкан покрыл пеплом Сицилию, засыпало даже взлетно-посадочные полосы аэропорта.