Вулкан не страшен: в Исландии снова открылся популярный курорт, несмотря на извержение

Возможные последствия извержения вулкана в Исландии не сильно пугают посетителей популярного курорта "Голубая лагуна". Он снова работает, несмотря на сейсмическую угрозу.

Геотермальный курорт "Голубая лагуна" (Blue Lagoon) на полуострове Рейкьянес в Исландии открылся для посетителей. Это одна из популярнейших туристических локаций страны. Курорт не работал больше месяца из-за опасений извержения соседнего вулкана.

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Вулкан проснулся, но курорт работает

Руководство "Голубой лагуны" уверяет, что решение об открытии было принято благодаря "тесному сотрудничеству с властью". Были учтены все риски сейсмической активности и предупреждения полиции о повышенной опасности.

Чтобы остановить возможные потоки магмы, заранее установили защитные сооружения. Туристов привозят на курорт на специальных автобусах. А все гостиницы и один из ресторанов пока оставят закрытыми до четверга. 21 декабря снова проведут переоценку рисков безопасности.

Эксперты тщательно отслеживают ситуацию и анализируют ее в режиме реального времени. Пока нет никаких признаков того, что магма приближается к курорту. Мы рады приветствовать гостей в одном из чудес света,

– так туристов приглашают в "Голубую лагуну".

– это один из самых популярных геотермальных курортов Исландии, ежегодно привлекающий более миллиона туристов. Здесь можно насладиться целебными минеральными бассейнами. Вода в них 37 – 40°C даже в холодное время года.

Термальные воды посещают туристы со всего мира / Фото Unsplash

Извержение началось, но пока оно не угрожает людям

После нескольких недель интенсивных землетрясений на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Он проснулся накануне около 22:00 по местному времени.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир заявила, что недавно возведенные сооружения защитят города от магмы. А президент страны Гудни Йоханнессон отметил, что приоритет – сохранение человеческих жизней.

Главный термальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии закрыли 9 ноября. В это время за сутки на полуострове Рейкьянес зафиксировали более 1000 землетрясений. Тогда местные метеорологи и сейсмологи заговорили о риске извержения вулкана неподалеку.

Через несколько дней эвакуировали всех 3800 жителей соседнего города Гриндовик. У него самый большой риск пострадать от потоков магмы и пепла.