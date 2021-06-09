Изучать украинский – круто: видеоконкурс для детей за рубежом

Украинский культурно-образовательный центр в Норвегии объявил международный конкурс видеопроектов "Изучать украинский – круто!". Участие в нем могут принять дети и подростки в возрасте от 11 до 17 лет, проживающие за пределами Украины.

Инициатива создана при поддержке Союза украинских педагогов диаспоры и Посольства Украины в Королевстве Норвегия. По три призовых места получит молодежь в двух возрастных категориях – от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

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Детали конкурса

Конкурсантам необходимо прислать видеоролики продолжительностью до 5 минут на тему мотивации изучения украинского языка. Можно описать собственный опыт, рассказать о том, почему это важно.

Дети также могут представить свою украинскую школу за рубежом, взять интервью у людей, которые помогают им изучать родной язык.

Для участия в конкурсе учителю либо директору украинской школы за рубежом или родителям ребенка необходимо заполнить регистрационную анкету и отправить видеоработу на электронный адрес infospilkauuea@gmail.com.

Принимать работы будут до 8 августа 2021 года, а призеров объявят 24 августа, в честь 30-летия провозглашения Независимости Украины.