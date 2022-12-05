Как изменились международные переводы после 24 февраля и откуда чаще всего присылают средства в Украину

Денежные переводы играют большую роль в современной жизни, ведь так важно чувствовать финансовую поддержку от родных. Особенно это актуально для украинцев.

С 24 февраля переводами средств активно пользуются как спасающиеся за рубежом беженцы, так и оставшиеся дома украинцы. Соучредитель международного сервиса TransferGo Даумантас Двилинскас рассказал, какая ситуация сейчас с отправкой денег в Украину и как компания заботится о безопасности переводов.

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Как изменились трансграничные переводы средств после 24 февраля

С началом полномасштабной войны среди украинцев увеличилось количество транзакций, при этом суммы в среднем стали меньше обычного. Активнее стали присылать деньги не только граждане Украины, но и европейцы.

Кроме того, если раньше трудовые мигранты, в основном, присылали деньги домой, чтобы содержать родных, то после 24 февраля средства направляли еще и на поддержку ВСУ, волонтеров и благотворительных организаций.

Откуда чаще всего поступают средства в Украину

В течение 2022 года с помощью TransferGo в Украину больше всего присылали деньги из Польши, Германии, Великой Британии и Венгрии. Лидируют также Чехия и Литва.

Когда-то трудовые мигранты, в основном, присылали деньги домой, чтобы содержать свои семьи. После начала войны Польша и поляки, а также литовцы оказали украинцам большую поддержку пожертвованиями, благотворительные организации и центры для беженцев тоже очень помогли вынужденным переселенцам.

– рассказал Даумантас Двилинскас.

Перевод средств в Украину через TransferGo в цифрах

За 40 дней войны в Украину через TransferGo было отправлено более 50 миллионов евро. Объем транзакций на одного пользователя вырос втрое.

Ежедневно клиенты TransferGo посылают в Украину около 1,5 миллиона евро.

За первое полугодие 2022 года в Украину было отправлено более 140 миллионов евро.

Поскольку TransferGo поддерживает переводы между любыми картами Visa/Mastercard, а также всеми счетами IBAN, это значительно упрощает использование сервиса по всему миру.

TransferGo поддерживает переводы с любых карт Visa/Mastercard на карты Visa/Mastercard / Фото инстаграм TransferGo

Как TransferGo обеспечивает защиту и безопасность транзакций

Сегодня большинство сервисов по переводу средств работает онлайн, а это повышает риски для клиентов, поскольку мошенники не спят. Злоумышленники не перестают усовершенствовать свои схемы и применять новые методы выманивания средств. Например, из-за российско-украинской войны возросло количество донатов. Этим активно стали пользоваться мошенники, создавая и продвигая фальшивые благотворительные организации. В TransferGo этому активно противодействуют.

Мы сняли комиссию за переводы в Украину не только на карточки, но и на IBAN. Наша команда проверила благотворительные организации в Украине и Европе и создала список фондов, поддерживающих Украину, чтобы клиенты по всему миру могли донатить надежным организациям, а не мошенникам. Также мы добавили гуманитарный банковский счет НБУ в наше приложение, чтобы упростить пожертвования для каждого нашего клиента и убедиться, что деньги направляются на надежный счет,

– поделился результатами работы Даумантас Двилинскас.

По его словам, у TransferGo безопасность – на первом месте, поэтому все переводы через сервис должны быть утверждены и подтверждены инициатором платежа. Однако важнейшим фактором безопасной транзакции остается пользователь, присылающий деньги. Каждый должен убедиться, что получателю средств можно доверять, не важно, будь то частное лицо или организация.

TransferGo работает над улучшением условий перевода средств в Украину

27 сентября в Брюсселе TransferGo, украинские банки и другие компании подписали важное совместное заявление для улучшения условий перевода средств в Украину.

TransferGo стала участником совместного заявления для улучшения условий перевода средств / Фото инстаграм TransferGo

Основными пунктами, которые обязуются соблюдать стороны, являются:

постепенное уменьшение комиссии на денежные переводы до 3% от суммы;

прозрачность перевода, без скрытых затрат (отправитель должен сразу видеть общую сумму комиссии, включающую стоимость услуги и валютную маржу по обменному курсу).

Поскольку денежные переводы для украинцев – важный способ финансового обеспечения близких, снижение их стоимости может привести к значительной экономии средств для каждой семьи. И это понимают в TransferGo.

Совместное соглашение по денежным переводам из-за границы будет способствовать дальнейшему предоставлению этих услуг на высоком уровне. Также значительно снизится комиссия – до целевого показателя в 3%. Такой показатель был установлен для устойчивого развития финансового рынка. Это приведет и к снижению общего размера комиссии на период агрессии России против Украины не только в одностороннем, но и в двустороннем порядке.

– заявил соучредитель TransferGo.