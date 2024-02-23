За 4 часа до Кишинева: Украина за считанные дни запустит специальный аэротрансфер из Одессы
Источник:Одесская ОВА
Украина запускает специальный аэротрансфер из Одессы в Кишинев. Он стартует уже 1 марта 2024 года. Это должно существенно облегчить жизнь украинцам, которые едут в Молдову, чтобы воспользоваться услугами аэропорта в Кишиневе.
Тестовый рейс уже состоялся. Кроме того, открыли регистрацию на первый рейс.
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После начала полномасштабного вторжения России в Украину существенно вырос спрос на маршрут Одесса – Кишинев. Украинские аэропорты не работают, поэтому люди часто пользуются услугами аэропортов молдавской столицы.
В то же время люди часто рискуют опоздать на самолет. Причиной являются определенные задержки на КПП. Их вызывают очереди для прохождения таможенно-пограничного контроля.
Доехать можно будет за 4 часа
Отмечают, что доехать до Кишинева можно будет за 4 часа. В частности, в это время учтено прохождение соответствующих процедур на КПП. В частности, говорится о КПП "Маяки – Паланка – Удобное". Сообщают, что это должно существенно сэкономить время для тех, кто торопится.
Граждане не будут тратить времени на границе, потому что получат возможность проехать вне очереди. Автобусы будут подвозить людей прямо к зданию Кишиневского аэропорта. Оттуда будут отходить на Одессу,
– рассказали в ОВА.
Расписание:
- 08:00 Одесса (автостанция Старосенная) – аэропорт Кишинев
- 19:00 аэропорт Кишинев – Одесса (автостанция Старосенная).
Билет будет стоить 800 гривен. Для военных и их родных, людей с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий предусмотрена скидка 50%.