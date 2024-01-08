Из Латвии выгонят более тысячи россиян: что произошло

Более тысячи граждан России грозит депортация из Латвии. Они нарушили закон об иммиграции.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии подсчитало, что 1167 россиян не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране. Теперь их должны депортировать.

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В Латвии изменили правила пребывания

Осенью 2022 года в Латвии были приняты поправки к Закону об иммиграции. Тогда депортации из страны подлежали около 25 тысяч бывших неграждан Латвии, после 2003 года принявших гражданство России. Этим людям 2 сентября 2023 года должны были аннулировать их постоянные виды на жительство в Латвии.

Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, им предстояло пройти ряд процедур. Среди них люди 15 – 75 лет должны были подтвердить знание латышского языка и иметь сертификат категории А2, выданный после 1 февраля 2001 года. Большая часть россиян не смогли сдать языковой экзамен.

Тогда депутаты предложили тем, кто все делал по правилам, даты вид на жительство сроком на 2 года, чтобы они могли выучить латышский язык и сдать экзамен. Остальные 3 255 граждан России, не подавшие нужные документы, предлагали покинуть Латвию до 30 ноября или пытаться получить временный ВНЖ по другим основаниям.

До конца ноября документы на получение любого вида подали 1 344 человека – их заявки рассматриваются. Собранная на конец года информация от пограничников показывает, что еще 904 человека пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну.

Многие проигнорировали новые условия и не покинули страну

В то же время осталось 1213 человек, которые вообще не связывались с Дирекцией по делам гражданства и миграции и не подавали документы на получение ВНЖ в Латвии или ЕС. 46 россиян решили действовать превентивно и уехали сами. Остальных теперь могут выселить принудительно.

Процесс депортации российских граждан, проживающих в Латвии и не подавших документы для получения вида на жительство, будет очень сложным и обременительным,

– говорит глава Дирекции по делам гражданства и миграции Майра Розе.

В настоящее время депортация грозит 1 167 гражданам России, из них – 789 человек старше 60 лет. Россияне, имеющие уважительные причины не сдавать тест по латышскому языку, смогут подать документы на вид на жительство до 31 марта 2024 года.

Все, кто не выполнил новые условия без уважительных причин, вынуждены будут объяснить, почему не покидают страну. В феврале эти объяснения будут рассмотрены.

Заметим, летом 2023 года Литва лишила 135 россиян права на постоянное жительство в стране. Литовский департамент миграции интересовался у россиян взглядами относительно того, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они российское вторжение в Украину. Эти люди разделяют взгляды Кремля на войну, поэтому были лишены вид на жительство.