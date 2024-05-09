Из каких стран ЕС массово выезжают украинцы

Евростат обновил данные об украинцах. По состоянию на весну 2024 года их на территории ЕС – около 4,2 миллиона. Больше всего украинцев приняли Германия, Польша и Чехия. Туда продолжают прибывать украинцы. В то же время есть и государства, из которых они массово выезжают.

Большинство украинцев находятся на территории стран ЕС в статусе временной защиты. В частности, он дает право свободно проживать на территории разных стран, а также – получать доступ к местным рынкам труда.

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Украинцы успешно интегрируются в общества разных стран и в основном оценивают свой опыт пребывания там как комфортный. В то же время есть и те, кто возвращаются в Украину или меняют страны ЕС.

Из каких стран ЕС массово выезжали украинцы

Свежая статистика Евростата показывает, что больше всего украинцев выезжают из Чехии. К слову, страна хочет изменить статус для украинцев. Вместо продления временной защиты они могут получить специальный долговременный тип проживания.

Также среди лидеров по количеству выездов – Швеция и Австрия.

В общем рейтинг 5 стран, из которых выехало больше всего украинцев, выглядит так:

Чехия (-20 700; -5,4%);

Швеция (-9 960; -21,5%);

Австрия (-9 130; -11,1%);

Дания (-5 385; -14,5%);

Польша (-1 680; -0,2%).

Между тем больше всего украинцев прибыло в такие государства: