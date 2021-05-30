Из Италии в Украину: какие существуют правила въезда для иностранцев и мигрантов

Ситуация с коронавирусом в Европе становится спокойной вследствие активной вакцинации населения. Поэтому многие украинские мигранты планируют этим летом навестить родных в Украине. Рассказываем, какие правила следует соблюдать, чтобы не столкнуться с проблемами при пересечении границы.

Также в Украину могут попасть и итальянцы. Для этого им следует позаботиться о двух обязательных условиях.

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Правила приезда в Украину

Согласно постановлениям украинской власти, граждане других стран, которые намерены въехать в Украину, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Украину. А также полис медицинского страхования, предусматривающий покрытие расходов на лечение от COVID-19 в течение периода пребывания в стране.

Что касается последнего, к медицинскому страхованию применяются определенные требования. Полис может быть выдан:

страховой компанией, зарегистрированной в Украине;

иностранной страховой компанией с представительством в Украине;

компанией, имеющей договорные отношения со страховой компанией-партнером в Украине.

В случае отсутствия страхового полиса или отрицательного результата ПЦР-теста, пограничные органы Украины имеют право отказать во въезде в страну иностранцам и лицам без гражданства. На граждан Италии, которые не имеют разрешения на проживание в Украине, в случае просрочки пребывания в Украине (более 90 дней) из-за ограничений движения в результате пандемии, санкции налагаться не будут. На граждан Италии, которые не имеют разрешения на проживание в Украине, в случае просрочки пребывания в Украине (более 90 дней) из-за ограничений движения в результате пандемии, санкции налагаться не будут. Для въезда украинцев в Украину ограничений нет, однако ПЦР-тест все равно является обязательным, даже для вакцинированных лиц. Это связано с тем, что пока Италия и Украина не признают "зеленые паспорта" друг друга.



