"Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон международного сообщения: на каком направлении

АО "Укрзализныця" с 24 апреля запускает новый беспересадочный вагон. Речь идет о сообщении Вена — Чоп — Вена.

Добираться из Австрии и Венгрии в Украину станет удобнее

Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1 730 гривен. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Встречайте новый альтернативный путь возвращения из Австрии и Венгрии в Украину! 24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена — Чоп — Вена,

– говорится в сообщении.

Отправится из Вены вагон ежедневно в 16:42, Будапешт-Келете 19:19 – 19:40, прибытие в Чоп в 02:28. После прохождения погранично-таможенного контроля крепится к поезду №750 Ужгород – Киев, прибывающий в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 – 06:53, Львов 11:00 – 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

Обратно из Киева можно начать путь поездом №749 Киев – Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 – 20:25, Мукачево 00:19 – 00:24, прибытие в Чоп в 01:10. После прохождения погранично-таможенного контроля на вокзале станции Чоп можно продолжить путешествие по новому беспересадочному вагону Чоп. Вена, которая ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келете 08:20 – 08:40, прибытие в Вену в 11:21.



24 апреля начал курсировать новый беспересадочный вагон Вена — Чоп — Вена / Фото Filip Machalíček, Alfonso Marco Pérez

Как сообщается, стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1 730 гривен. Билеты уже доступны в международных кассах "Укрзализныци", а билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.