Это абсурд: почему пару туристов в Италии разозлил счет в кафе

Двух путешественников, перекусивших в итальянском кафе, разозлила платная услуга в заведении. Паре туристов неожиданно насчитали дополнительные 2 евро просто за то, что они попросили разрезать бутерброд пополам.

Туристы рассказали, что посетили "симпатичное кафе" в коммуне Гера-Ларио на северном берегу популярного среди путешественников озера Комо. В заведении достаточно стандартное меню: кофе, коктейли, салаты и быстрые закуски. Но гостей заведения смутил счет.

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Сюрприз в чеке

Герои истории заказали себе обычный сэндвич, колу, воду, эспрессо и чипсы. Бутерброд, очевидно, был достаточно велик, поэтому клиенты попросили разделить его на две части. Когда туристы увидели счет, то не сразу поняли, что кафе включило в чек "услугу по разрезанию сэндвича пополам". И стоило это 2 евро.

При этом сам бутерброд стоил 7,50 евро, а вода и чашка эспрессо были даже дешевле этой "услуги" - 1,50 и 1,20 евро соответственно.

Нас было двое, и мы попросили поджаренный бутерброд, чтобы его поделить. Мы должны заплатить, потому что сэндвич разрезали пополам? Такого со мной не случалось ни в одном из мест в мире,

– поделился удивленный турист.

Ответ итальянского кафе

После того, как инцидент получил определенную огласку, владелица кафе должна была оправдываться в комментариях для итальянских СМИ. Женщина аргументировала это так: мол, "дополнительные услуги имеют свою цену".

Это был не простой бутерброд, внутри тоже был картофель фри. Нам понадобилось время, чтобы разрезать его на две части. Нам пришлось использовать две тарелки вместо одной, и время на их мытье удвоилось, а затем стирать две салфетки,

– пыталась объяснить владелица заведения.

Также женщина уточнила, что в кафе клиенты ни на что не жаловались. Но если бы это случилось, то дополнительную плату за услугу она убрала бы со счета.

Интересные правила в Италии

Дополнительные услуги в кафе и ресторанах Италии – не единственное, что может вас удивить. В стране есть немало необычных запретов, за которые вас даже могут оштрафовать. Из последнего: вас могут не пустить в бассейн без шапочки для плавания.

А еще здесь нельзя есть и пить вблизи исторических достопримечательностей и церквей, купаться в фонтанах и вывозить песок и ракушки с некоторых пляжей. Больше об интересных запретах в Италии и штрафах за их нарушение – читайте в материале.