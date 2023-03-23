Вход в самую популярную достопримечательность Италии сделают платным

В Риме готовятся ввести плату за вход в одну из самых посещаемых исторических локаций – Пантеон. Билеты планируют продавать уже в мае – июне этого года.

Пантеон вводит плату за вход

Когда конкретно введут плату за вход, не озвучивается. Сейчас на грандиозный архитектурный памятник еще можно бесплатно посмотреть и снаружи, и внутри. Но Министерство культуры и Римская епархия уже подписали соответствующее решение о плате, так что вскоре вход станет платным.

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Предполагается, что стоимость входа будет составлять до 5 евро. Для молодежи до 25 лет – 2 евро. Для верующих и несовершеннолетних вход останется бесплатным.

Такой шаг поможет собрать необходимые на содержание средства, потому что Пантеон ежегодно посещают миллионы туристов. Только в 2019 году количество посетителей достигло 9,3 миллиона человек.

Выручку от входных билетов разделят:

Римская епархия получит 30% средств, которые будут направлены на благотворительность и реставрацию церквей;

Минкульт получит 70% денег за билеты (ведомство возьмет на себя расходы по содержанию и уборке локации).

В заявлении министерства культуры отмечается, что решение о введении платы за посещение Пантеона "основано на здравом уме и является скромной суммой за вход в культурное место, которое наиболее посещаемое в Италии".



Вход в Пантеон станет платным / Фото UnSplash

Заметим, дебаты по поводу платы за посещение римского Пантеона бушуют уже в течение нескольких лет. 5 лет назад предыдущее правительство Италии планировало ввести плату за посещение достопримечательности в размере 2 евро, однако в итоге отказалось от идеи.

Пантеон: коротко

"Храм всех богов" был построен между 118 и 128 годами нашей эры и функционировал не только по сооружению культа, но и как династическое святилище римских правителей.

В 609 году нашей эры Пантеон был превращен в католический храм – базилику Святой Марии и мучеников (Basilica di Santa Maria ad Martyres), и с тех пор там регулярно проходят мессы.