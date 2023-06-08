Супруги в Италии отсудили 50 тысяч евро у города за ночной шум

Суд в Италии обязал город Брешия выплатить компенсацию паре, страдавшей из-за шумной ночной жизни на их улице. Мэры других итальянских городов теперь опасаются подобных процессов.

Верховный суд Италии решил, что мэрия Брешии не защитила семью от шума и должна выплатить 50 тысяч евро супругам. Семья рассказала в суде, что пережила много бессонных ночей из-за постоянного шума и разговоров пьяных людей возле их дома. Процесс длился долгих 10 лет.

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Супруги из Брешии отстаивали свое право на спокойный сон и тишину в шумном районе, который известен своей бурной ночной жизнью. И им это удалось. Суд подтвердил, что шум соседних баров и ресторанов навредил здоровью пары. Теперь семья получит 50 тысяч евро.

Мэры других городов взволнованы

Этот приговор суда заставил нервничать мэров других городов Италии – теперь они опасаются волны аналогичных исков от итальянцев. Ведь тогда придется заплатить тысячи компенсаций жителям районов, жалующихся на шум.

Например, Кассационный суд вскоре рассмотрит похожий коллективный иск, который подали 29 жителей района Сан-Сальварио в Турине. Если решение будет принято в пользу группы, то городские власти будут вынуждены выплатить пострадавшим итальянцам около 1,2 миллиона евро компенсации.

Еще 140 человек подали коллективную жалобу в городскую прокуратуру Бари. Люди раздражены "постоянными беспорядками" в районе Умбертино и требуют разобраться с ночным шумом.