Италия запустит свой "Восточный экспресс" La Dolce Vita: как выглядит роскошный поезд

В следующем году Италия запустит круизы на поездах. Можно будет путешествовать по стране по системе all-inclusive и делать остановки в самых популярных туристических локациях.

Итальянская компания взяла за основу знаменитую концепцию "Восточного экспресса". В роскошном поезде вам предложат комфортную комнату, еду и развлечения.

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‎Железнодорожный "круиз"

Таких шикарных маршрутов будет восемь, путешественники смогут выбрать самый лучший для себя. По дороге запланированы остановки в самых популярных туристических локациях – Риме, Венеции, Сицилии и Тоскане. Увлекательное путешествие продлится примерно 2 – 3 дня.

Первые рейсы обещают запустить в конце 2024 года.

Проект экспресса La Dolce Vita / Фото Dimorestudio

Да, экспресс La Dolce Vita является не самым эффективным способом добраться из пункта А до пункта Б. Но цель состоит в том, чтобы пассажиры могли выйти в главных туристических локациях и насладиться духом самых популярных итальянских городов. А потом вернуться в поезд и продолжить свое роскошное путешествие со вкусной едой и развлечениями.

Сколько стоит La Dolce Vita

Билеты на итальянский экспресс уже можно покупать. Но первые рейсы сейчас полностью распроданы, хотя цена на такое высококлассное путешествие кусается. Богатые путешественники сразу же забронировали билеты на роскошный поезд еще до того, как его закончили строить.

Пакет all-inclusive на двоих стартует от 6600 евро. А лучший вариант с люкс-комнатой и дополнительными услугами обойдется в 25 000 евро на двоих. По примеру туристических круизов, все блюда, напитки и экскурсии будут включены в стоимость билета на поезд.