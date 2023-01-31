Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинских беженцев

Новая дата – 3 марта 2023 года. Об этом сообщили на официальном сайте Еврокомиссии.

Другие земли украинских беженцев пока не принимают: где в Германии еще есть жилье

По данным Еврокомиссии, спасающиеся от войны в Украине люди, могут продолжать обращаться за временной защитой в Италии до этой даты. Подавшие заявку с 30 сентября 2022 года также могут обратиться за финансовой поддержкой.

Денежная помощь составляет 300 евро в месяц на каждого члена семьи на срок до 3 месяцев. Родителям несовершеннолетних предоставляется доплата в размере 150 евро в месяц на каждого ребенка. Чтобы получить это финансирование, заявители должны проживать в отдельном жилье (не государственном) как минимум десять дней в месяц.

На выплаты можно подать заявку до 3 марта 2023 года на сайте.

Согласно действующему постановлению, разрешения на временное проживание беженцев в Италии нужно продлевать каждые 6 месяцев – для этого нужно лично обращаться в местные квестуры (полицейские управления).

, что продление срока временной защиты до 2024 года правительство примет по примеру других стран ЕС, и вскоре власти выдадут указ о соответствующей процедуре для украинских беженцев.