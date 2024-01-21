До 60 тысяч евро: Италия сильно поднимет штрафы за повреждение культурного наследия

Исторические здания, достопримечательности и произведения искусства по всей Италии страдают от вандализма. Им вредят как эко-активисты, так и туристы.

Поэтому Италия решила ввести еще более жесткое наказание за повреждение культурных объектов. И теперь суммы штрафов для нарушителей могут возрасти до десятков тысяч евро.

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Вандалы дорого заплатят

Накануне итальянский парламент окончательно одобрил закон, вводящий большие штрафы для тех, кто посягает на культурное наследие Италии.

Законопроект предусматривает штрафы 40 000 евро за повреждение памятников и до 60 000 евро за уничтожение культурного наследия. Сейчас наказание за такое – от 1 500 до 15 000 евро.

Министерство культуры Италии сможет использовать полученные средства для очистки и реставрации поврежденных объектов.

Провокации эко-активистов

Новый закон в Италии уже прозвали "законом об эко-вандалах". Его активно поддержали после того, как экологические активисты начали обливать краской или иным образом повреждать памятники, произведения искусства и исторические здания.

От такой акции весной пострадал главный фонтан Рима – Треви. Активисты итальянской группы Ultima Generazione ("Последнее поколение") устроили в нем перформанс – покрасили воду в черный цвет, используя разбавленный уголь.

От климатических протестов неоднократно страдала и Венеция. Уже дважды воду в главном канале итальянского города окрашивали в зеленый цвет.

Ущерб от туристов

Но не только эко-активисты портят памятники в Италии и других странах, туристы часто вредят тысячелетним зданиям и бесценным произведениям искусства.

По меньшей мере трижды от туристов-вандалов в 2023 году страдал римский Колизей. Чаще всего они желают оставить на стенах уникального исторического сооружения свои инициалы.

Пизанская башня пострадала также. Итальянская полиция задержала 19-летнюю французскую туристку за то, что та испортила фасад легендарного сооружения. Туристка решила, что именно здесь хочет признаться своему парню в любви и … выцарапала на стене башни сердце с инициалами пары.

Туристическое издание Fodor's ранее перечислило шесть самых плохих поступков туристов в 2023 году, которые никогда не стоит повторять. Подробнее о странном поведении людей в отпуске – читайте по ссылке.