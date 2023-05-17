В Италии увеличили размер финансовой помощи на детей: как получить выплату

Власти Италии увеличили финансовую помощь на детей определенного возраста. На выплаты могут рассчитывать и украинские беженцы, сбежавшие в эту страну от войны.

Как получить помощь и кто может на нее претендовать – читайте в материале ниже.

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Кому будут выплачивать пособие?

семьям с несовершеннолетними детьми на иждивении до достижения ими 21-летнего возраста, при условии соблюдения определенных требований;

на каждого ребенка с инвалидностью, которая находится на иждивении, без ограничения возраста;

выплаты на детей будут доступны украинским беженцам, в частности, лицам, приехавшим в Италию после начала полномасштабной войны и имеющим вид на жительство для временной защиты.

Если вы уже подавали Assegno unico e universale per i figli a carico (Единственную и общую помощь на детей-иждивенцев), вам следует обратиться в профсоюз для пересчета ISEE и размера помощи.

Кто может подать заявку и какие документы нужны?

Подать заявку смогут граждане Италии и ЕС, а также граждане, имеющие право на жительство, являясь гражданином страны, не входящей в ЕС с видами на жительство для долгосрочных резидентов.

Также могут подать заявку на получение помощи владельцы разового разрешения на работу, которым разрешено осуществлять трудовую деятельность в течение периода, превышающего 6 месяцев, или владельцы вида на жительство по исследовательским причинам.

Для того чтобы подать такую заявку, нужны следующие документы:

Идентификационный код налогоплательщика;

Carta d'identità (итальянское удостоверение личности);

IBAN (код банковского счета);

ISEE (показатель финансового положения семьи).

Что касается суммы, то она варьируется в зависимости от экономического положения семейного отделения на основе ISEE, действующего на момент подачи заявления.