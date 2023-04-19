В Италии украинцы претендуют на Транспортный бонус: как получить
Источник:Visit Ukraine
Украинцы, которые находятся в Италии, могут претендовать на получение специального бонуса Transport Bonus. Его размер – 60 евро.
Что такое Transport Bonus?
Транспортный бонус – это бонус в размере 60 евро, доступный для приобретения годового, месячного или многомесячного абонементного билета на местный, региональный, межобластной общественный транспорт или национальный железнодорожный транспорт.
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Всего на Транспортный бонус 2023 года выделено 100 миллионов евро.
Ваучер на соответствующую помощь могут получить:
- студенты,
- работники,
- пенсионеры,
- безработные лица, доход которых в 2022 году не превышал 20 000 евро.
Также можно подать заявку на получение бонуса онлайн на платформе и приобрести абонемент физически в кассе позже. Для этого необходимо предъявить код, полученный в конце процедуры, в момент покупки.
Как подать заявку на получение Transport Bonus?
17 апреля с 8:00 начала действовать цифровая платформа по запросу транспортного бонуса в Италии на 2023 год. Запрос можно сделать на сайте по ссылке.
Вы сможете подать онлайн заявление на получение помощи для себя или несовершеннолетнего иждивенца. Каждый житель Италии может подать заявление на получение одной транспортной льготы в месяц до 31 декабря 2023 и до исчерпания ресурсов,
– говорится в сообщении Министерства труда страны.
Для получения доступа вы должны иметь цифровую идентификацию SPID (система управления цифровой идентификацией граждан и предприятий) или электронную идентификационную карточку CIE и указать налоговый код.