На выходных в итальянском горном регионе Умбрия открыли новый подвесной мост. Он считается самым высоким тибетским мостом в Европе.

Мост свисает на высоте 175 метров над долиной, заполненной озерами, и соединяет села Селлано и Монтесанто.

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В Италии открылся самый высокий тибетский мост в Европе

Тибетский мост имеет длину 517,5 метра, то есть чуть более полукилометра. Он состоит из 1023 ступенек, между которыми есть промежутки для дополнительных "острых" ощущений и сложности.

Прогулка по всей длине моста занимает от 30 до 45 минут, и, учитывая его расположение, организаторы поставили условия посещения и пребывания на нем.

В Италии открылся самый высокий мост в Европе / Фото Umbria Tourism

Посетители должны:

иметь рост не менее 120 сантиметров,

иметь хорошее психическое и физическое здоровье,

не страдать фобией высоты.

Мост будет работать постоянно летом и зимой. Билеты стоят 25 евро, их можно купить онлайн, выбрав временной интервал.

Мост расположен на высоте 175 метров над долиной / Фото Umbria Tourism

Организаторы заявляют, что в дальнейшем мост будет частью кольцевого треккингового маршрута, который будет начинаться от озера Виги, вдоль тропы на дне долины, достигать водопадов Роте, и заканчиваться проходом через мост в село Селлано.

Заметим, в аэропорту Элиникон в Афинах, где 23 года гулял ветер, уже начали строить новый городской район и крупнейший в Европе парк на берегу моря, что впечатляет. Как будет выглядеть обновленный Эллиникон – смотрите дальше!