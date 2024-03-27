На высоте 175 метров: в Италии открылся самый высокий мост в Европе - головокружительные кадры
Источник:The Mayor.eu
На выходных в итальянском горном регионе Умбрия открыли новый подвесной мост. Он считается самым высоким тибетским мостом в Европе.
Мост свисает на высоте 175 метров над долиной, заполненной озерами, и соединяет села Селлано и Монтесанто.
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В Италии открылся самый высокий тибетский мост в Европе
Тибетский мост имеет длину 517,5 метра, то есть чуть более полукилометра. Он состоит из 1023 ступенек, между которыми есть промежутки для дополнительных "острых" ощущений и сложности.
Прогулка по всей длине моста занимает от 30 до 45 минут, и, учитывая его расположение, организаторы поставили условия посещения и пребывания на нем.
В Италии открылся самый высокий мост в Европе / Фото Umbria Tourism
Посетители должны:
- иметь рост не менее 120 сантиметров,
- иметь хорошее психическое и физическое здоровье,
- не страдать фобией высоты.
Мост будет работать постоянно летом и зимой. Билеты стоят 25 евро, их можно купить онлайн, выбрав временной интервал.
Мост расположен на высоте 175 метров над долиной / Фото Umbria Tourism
Организаторы заявляют, что в дальнейшем мост будет частью кольцевого треккингового маршрута, который будет начинаться от озера Виги, вдоль тропы на дне долины, достигать водопадов Роте, и заканчиваться проходом через мост в село Селлано.
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