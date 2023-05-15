В Италии появилась Площадь Украины: в каком городе ее искать

Piazzale Ucraina – Площадь Украины – открыли в итальянском городе Палермо. Она дополнила уникальный "европейский" район города.

Торжественное открытие Площади Украины в Палермо состоялось в рамках празднования Недели Европы. Таким образом подчеркнули евроинтеграционные усилия Украины, ведь Piazzale Ucraina находится в необычном районе города: здесь называют улицы в честь стран Евросоюза.

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Рядом с Площадью Украины в Палермо расположились проспект Страсбурга, улица Праги и бульвар Бельгии. За этот жест украинцы поблагодарили городские власти Палермо: "Grazie, Slava Ucraiini", "Bravissimi" и "Grazie Palermo" – комментируют они под фейсбук-постом Генконсульства.

Украинцы на открытии Piazzale Ucraina в Италии/ Фото с фейсбук Консульства Украины в Неаполе

На торжественное открытие площади собрались украинцы, живущие на Сицилии. Также в эти дни в Палермо прошла конференция, посвященная войне в Украине.