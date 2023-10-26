Как Пизанская: в Италии наклонилась еще одна башня, ей грозит обвал

В Италии аварийно наклонилась еще одна башня. На этот раз это Гаризенда в Болонье. Ее закрыли для посетителей, ведь сооружение может быть опасным.

Историческую башню в Болонье запретили посещать, ведь ее стабильность вызывает сомнения. Конструкция несколько наклонилась, поэтому правительство Италии раскритиковало местную власть, что она не присматривала за исторической памяткой как следует.

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Историческая памятка в аварийном состоянии

Башня Гаризенда наклонилась, специальные датчики обнаружили "тревожные" сдвиги. За сооружением тщательно наблюдали несколько месяцев, ведь его фундамент начал двигаться. Мэр Болоньи Маттео Лепоре уверяет, что они делают все, что нужно в такой ситуации.

Дороги вокруг башни перекрыли. Территорию возле Гаризенды также огородили. За сооружением внимательно следят специалисты и ученые из городского университета.

Историческую башню построили между 1109 и 1119 годами. Она является одной из двух "башен-близнецов" в Болонье. На еще одну башню – Азинелли – туристы еще недавно могли подняться. Гаризенда высотой 48 метров. Она была одной десятков средневековых башен, которые окружали город. Их строили аристократы, чтобы продемонстрировать свои богатства.

Конструкция исторической башни Гаризенда уже наклонилась на четыре градуса. При этом угол наклона всемирно известной Пизанской башни всего пять градусов.

"‎Башни-близнецы" в Болонье / Фото Unsplash

Меры безопасности

После обнаружения аномальных колебаний башни Гаризенда перекрыли дороги вокруг постройки и начали круглосуточно мониторить ее состояние. Исследователи установили акустические датчики, реагирующие на треск или скрип, а также специальный маятник для отслеживания движения.

Дороги будут перекрыты до выходных, а соседняя башня Азинелли – теперь также закрыта для посетителей. Мэр Болоньи уверяет, что обрушения здания бояться не следует. А дороги, по его словам, перекрыли, чтобы учёные могли собрать более точные показатели датчиков.

Башня Гаризенда наклоняется уже на протяжении сотен лет. В 14 веке ее сделали ниже на десять метров из-за угрозы обвала. В 2019 году вокруг башни установили стальные тросы, а в 2022 году фундамент укрепили специальным раствором.

Правительство Италии выделит около 5 миллионов евро на реставрацию башни Гаризенда. В министерстве культуры очень недовольны подходом местных властей и считают, что они потеряли время.