История семьи из Мариуполя, которой удалось добраться до Польши на пронизанном снарядами авто

На одной из варшавских улиц заметили припаркованный автомобиль с украинскими номерами, покрытый следами от вражеских снарядов. Выяснилось, что машина принадлежит супругам, которые приехали в Польшу из Мариуполя.

Марина и Александр говорят, что им чудом удалось вырваться из Мариуполя. Семья пряталась в подвале около двух месяцев, прежде чем они покинули город. Поездка в Польшу длилась 5 дней, а маршрут проходил через Россию и Литву.

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Александр с женой покинули Мариуполь / Фото wio.waw

Супруги из Мариуполя добрались на поврежденной машине в Польшу

Когда начались обстрелы Мариуполя, Марина и Александр вместе с соседями спрятались в подвале дома. Там они два месяца скрывались от русских захватчиков. Запасы еды иссякали, электричества не было, поэтому решили, что единственный выход выжить – бежать из города. Ехать планировали к дочери, которая уже несколько лет живет и учится в Польше.

Все бы ничего, но в Мариуполе ситуация была очень опасной – не было и дня без вражеских обстрелов города. Во время одной из атак российская бомба упала прямо возле гаража, где находился их автомобиль. Машину сильно повредило: пронизанный осколками кузов, разбитые задние стекла, пробитый топливный бак и оборванные некоторые провода.



Супруги выбирались из города на поврежденной от обстрелов машине / Фото wio.waw

К счастью, двигатель автомобиля уцелел, поэтому украинцы не сдались и сделать все возможное, чтобы вырваться из города. Перед дорогой мужчина заклеил эпоксидной смолой бензобак и заменил некоторые провода. Тогда отправились из Мариуполя на дырявом автомобиле. Это был их единственный шанс. И вот после пяти дней тяжелого пути они добрались до Польши.

За эти 5 дней Марина и Александр прошли самое тяжелое путешествие в своей жизни, чтобы теперь спокойно начать все сначала в Варшаве.

Снимки той самой машины, которую повредили вражеские снаряды



Фото: wio.waw



Фото: wio.waw



Фото: wio.waw



Фото: wio.waw