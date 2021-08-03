Заработал не деньги, а повод для операции: история попадания в трудовое рабство в Польше

В соседней стране Дмитрий с братом подписали роковой трудовой договор перед тем, как приступить к работе. Это было ужасной ошибкой.

Польские работодатели не платили за выполненную работу. В дополнение над мужчинами оказывали психологическое и физическое насилие.

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Как украинцы оказались в Польше

27-летний Дмитрий работал экспедитором на продовольственной фирме. Финансовые трудности начал чувствовать после бракосочетания. Молодая семья нуждалась в жилье. Часть средств на квартиру дали родители. Для выплаты остальной части Дмитрию пришлось оформить кредит в банке.

После сокращения мужчина не смог устроиться на хорошо оплачиваемую работу, несмотря на наличие диплома о высшем образовании. Поэтому долги семьи увеличивались. Дмитрий очень нервничал из-за этого, потому что чувствовал ответственность за свою семью.

Тогда украинец задумался о поисках работы за рубежом. Идею Дмитрия поддержал его брат, 34-летний Сергей. Поэтому они начали вместе искать фирмы, которые занимаются трудоустройством трудовых мигрантов из Украины.

Работница фирмы, в которую обратились братья, предложила им несколько вариантов. Мужчины за услуги компании заплатили по 200 евро.

Дмитрий с Сергеем среди всех предложений выбрали работу в Польше на обувной фабрике. Им обещали платить 12 злотых (около 84 гривен) в час. Также работодатель обязался обеспечить их жильем. Работать нужно было 6 дней в неделю. Единственный выходной – воскресенье.

Так в октябре 2018 года братья отправились в Польшу автобусом. Границу пересекали на пункте "Шегини – Медика".

Роковой договор и его последствия

В стране их встретила жена владельца предприятия Анета. Она пояснила, что мужчины должны подписать типовой договор. После этого они могут браться за работу. В документе было указано нормы выработки, а также, что рабочие начнут получать заработную плату после того, как изготовят по 50 тысяч пар обуви. Эти условия смутили мигрантов. Но Анета заверила, что такой договор является шаблонным, его подписывают все работники.

Договор был на польском языке, мелким шрифтом на шести страницах, подробно я в него не вчитывался, все равно ничего не понимал. Смутил пункт о каких-то 50 тысяч пар обуви. Однако мне объяснили, что это типичный договор и без моей подписи мне не позволят работать,

– рассказывает Дмитрий.

Украинцы подписали договор. После этого они начали добросовестно работать.

Сначала было трудно

В конце первого месяца им насчитали всего по 9 злотых в час. Объясняли это тем, что мужчины только учатся. В конце второго месяца – насчитали по 10 злотых вместо обещанных 12 еще и вычислили за жилье, хотя бесплатное проживание было согласовано ранее. Более того, эти средства насчитали, но не выплатили. Анета сказала, что на фирме временные финансовые трудности, поэтому надо подождать.

Два с половиной месяца братья трудились по 12 часов в сутки. От тяжелой работы опухали колени, болели руки и спина. Дмитрий за собственные средства обращался к врачу, хоть на выполнение установок медиков не было ни денег, ни времени. Мужчинам было трудно не только физически, но и морально. Поляки постоянно высмеивали украинских зароботчан, обзывали их неприличными словами.

Потом стало еще труднее

Как-то Анета подошла к братьям и сообщила, что их переведут на более легкую работу. Предприятие то же, но в другом городе. В то же время она пообещала выплатить им заработанные деньги.

За город мужчин повезли на автомобиле. За большим забором был цех по производству железобетонных изделий, который также принадлежал Анете и ее мужу.

На месте к братьям подошел бригадир и сказал, что они будут работать на этом производстве, а именно – производить железобетонные столбики. Затем украинцам показали их временное жилье. По словам Дмитрия, это был настоящий сарай со старыми кроватями и плиткой, с газовым баллоном в углу. Тогда Дмитрий ответил, что они на такое не согласятся. Но руководство настаивало: украинцы обязаны отработать две недели, пока поляки не найдут им на замену новых рабочих.

Мужчин предупредили, чтобы те даже не думали бежать. Мол, их все равно найдут, потому что вся территория – под охраной. Также от них хотели забрать документы.

В этот момент Дмитрий и Сергей окончательно убедились, что они оказались в серьезной беде.

Хозяева постоянно хотели забрать мой паспорт, однако у меня было с собой несколько копий – и я каждый раз их отдавал. И на обувной фабрике, и в цехе по изготовлению железобетонных столбиков паспорт был при мне, зашитый в одежде,

– вспоминает Дмитрий.

Работа в этом цехе была еще тяжелее, чем предыдущая. Столбики, которые изготавливали работники, весили по 90 кг. Работать надо было по 12 – 14 часов. К проблемам со спиной и болями в конечностях добавились еще и расстройства желудка из-за ужасного питания. А оскорбления, унижения и невозможность выйти за территорию негативно влияли на психику.

Дмитрий делится, что даже не говорил с родственниками. Не хотел, чтобы родные волновались. Говорит, у мамы больное сердце, так что оберегал ее здоровья.

Работодатели постоянно угрожали, что сдадут эмигрантов в полицию за невыполнение условий договора, который те добровольно подписали перед началом работ. А еще пугали штрафами за нелегальное пребывание в Польше.

Не выдержав того ужаса, Дмитрий с Сергеем однажды сбежали. Но их поймали и жестоко избили. После этого они больше так не рисковали.

Звонить полиции боялись, потому что осознали, что сами подписали свой приговор, когда поставили подписи в этом трудовом договоре.

Чем все закончилось

Дмитрий рассказывает, что однажды сын бригадира дал им по 100 злотых и позволил уйти в город, чтобы купить себе поесть. Это братьев удивило. Они взяли деньги и отправились за продуктами. Когда вернулись, ворота были закрыты. Охранники прогнали их грубой бранью. Еще угрожали вызвать полицию.

"Заработки" в Польше для Дмитрия с братом закончились тем, что им даже не хватало денег на возвращение домой. К счастью, другие украинцы, которые в то время были в Польше, откликнулись и дали им денег на обратную дорогу.

В середине января 2019 года мужчины вернулись в свои дома.

Поддержка от общественных организаций

В Украине в милицию не обращались. Мужчины разочарованы и не верят, что кто-то может им в этой ситуации помочь. В компании по трудоустройству сказали, что свою работу согласно договору они выполнили, а за все, что происходило на территории Польши, они не отвечают.

На родине Дмитрий с Сергеем лечились. В частности, Дмитрий перенес операцию на коленных суставах, оплатить которую его помогла Международная организация по миграции и организации А-21.

Также Дмитрий обращался за помощью к общественной организации "Источник Надежды". Там ему объяснили, что он пострадал от торговли людьми.

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