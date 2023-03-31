Могут ли украинцы в Польше получать руководящие должности: результаты исследования

17% высококвалифицированных украинцев в Польше уже нашли работу в сфере, в которой работали в Украине, 50% говорят, что в процессе поиска такой работы 33% ответили, что это невозможно.

Какие должности занимают украинцы

Исследование аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal показало, что из 1350 опрошенных украинцев, приехавших в Польшу после 24 февраля прошлого года, около 60% работающих на низкоквалифицированной работе не могут найти лучшую работу из-за недостаточного уровня знания польского языка .

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Другие данные исследования показали, что 13% проживающих в Польше украинцев не имели высокой должности в Украине перед выездом. 12% ответили, что их диплом в Польше не признают. 15% полагают, что поляки отдают приоритеты своим гражданам.

50% респондентов ни разу не меняли места работы за год. 25% сменили работу один раз. 18% – дважды, 8% – трижды и 4% свыше трех раз.

В то же время 90% украинцев в Польше говорят, что удовлетворены своей работой. 10% сказали, что их не устраивают условия, и они уже ищут трудоустройство в другом месте.

Изучение польского языка

50% украинцев говорят, что учат польский язык, однако он им тяжело дается. 30% говорят, что уже могут общаться, 10% опрошенных сказали, что им достаточно родного языка и 10% считают, что его уже изучили.

Последние 10 лет в Польше украинские считались рабочей силой. Впрочем, полномасштабное вторжение России против Украины изменило эту тенденцию. Теперь в Польше можно найти и высококвалифицированную работу. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше в прошлом году. Приезжающие из Украины бизнесы стремятся устраивать на работу украинцев,

– рассказала директор департамента рекрутации Анна Джоболда.

Никто не имеет точных данных, однако поляки подсчитывают, что в Польше живет около 2 миллионов украинцев. Идентификационный номер PESEL получил 1,5 миллиона наших граждан. А по данным управления социального страхования ZUS официально трудоустроены 739 тысяч украинцев.