На привлечение одной категории лиц: испанский регион выделяет на это аж 2 миллиона евро

Испанское автономное сообщество Эстремадура выделит 2 миллиона евро для привлечения digital nomads. Но, чтобы получить бонусы от программы, нужно соответствовать условиям.

Решение принято в рамках усилий по дальнейшему развитию экономики Эстремадуры путем привлечения высококвалифицированных специалистов и содействия увеличению населения. Сейчас Эстремадура имеет самую низкую плотность населения в Испании – 26 жителей на квадратный километр.

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Испания выделит 2 миллиона для digital nomads

Всего 2 миллиона евро было выделено испанской автономной общиной Эстремадура, чтобы привлечь цифровых кочевников со всего мира.

Заявители из-за пределов Испании должны получить официальный идентификационный номер. Также среди требований:

проживать за пределами этого региона по крайней мере 6 месяцев до "регистрации места жительства",

установить свое обычное проживание в общинах с населением менее 5 000 человек в течение по крайней мере двух лет.

Женщины и мужчины в возрасте до 30 лет сначала получат 10 000 евро после того, как их отберут. После окончания первого двухлетнего периода получат 5000 евро при продлении пребывания в регионе еще на год.

Привлечение высококвалифицированных специалистов с международными доходами будет иметь очень положительное влияние на нашу экономику. Они повысят местное потребление, обогатят региональные таланты и создадут значительные сети и возможности,

– говорит министр экономики, занятости и цифровой трансформации Гильермо Сантамария

Власти региона Эстремадура подтвердила, что конкурс будет открытым, пока не будет достигнуто 2 миллиона евро, предназначенных для участников.

Стоит заметить, что Испания предлагает лучшую в мире цифровую визовую программу для digital nomads.

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