Благотворительная организация IRC открыла регистрацию на денежную помощь для украинцев в Польше

International Rescue Committee (IRC) уже более года помогает беженцам из Украины, которые из-за войны оказались в Польше. В этот раз благотворительная организация объявила о старте нового периода выплат для украинцев.

Так, со 2 марта 2023 года IRC начала принимать от граждан Украины заявки на получение финансовой поддержки. Рассказываем, кто может поучаствовать в этой программе от благотворительной организации.

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Новая денежная помощь от IRC

International Rescue Committee будет выплачивать помощь украинцам, которые впервые въехали на территорию Польши из Украины после 1 октября 2022 года. Кроме того, чтобы рассчитывать на выплаты, претенденты не должны участвовать в других гуманитарных или социальных программах и должны находиться в Познани или Катовице.

Приоритет в предоставлении финансовой поддержки предоставляется людям, которые находятся в особо затруднительном положении:

многодетные семьи;

многодетные матери;

люди с инвалидностью;

семьи с хронически больными людьми

Заполнить анкету на участие в программе от IRC можно за ссылкой

Перед тем как заполнять заявку на помощь, внимательно прочтите условия, чтобы оценить, насколько вы отвечаете критериям программы.

Кроме того, заполненная анкета не гарантирует участия в программе. Если вы пройдете отбор, получите SMS-сообщение с приглашением на регистрацию в течение 10 дней. Участники должны явиться лично в один из центров IRC (катовице, Познани или Варшаве).