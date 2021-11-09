Интриги, приключения и бесконечная романтика: топ-6 фильмов, которые честно расскажут об Италии

Италия – страна потрясающих пейзажей, вкусной пасты, ароматного вина и чувственной романтики. Так что если вы давно мечтаете ее посетить, но еще не имели такой возможности – не огорчайтесь, ведь вы можете погрузиться в атмосферу итальянского колорита прямо у себя дома. Как это сделать? Сядьте поудобнее и включайте нашу подборку.

Ловите подборку c 6 интересных фильмов с настоящим итальянским вайбом, от просмотра которых невозможно оторваться.

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Письма к Джульетте (2010)

: Letters to Juliet: Гарри Виник: Аманда Сейфрид, Кристофер Иган, Ванесса Редгрейв, Гаэль Гарсия Берналь, Франко Неро: 6,5

Фильм "Письма к Джульетте" – трогательная история о любви, полная романтики, итальянских пейзажей, живописных виноградников и невероятной архитектуры. Главная героиня Софи Холл – творческая и веселая журналистка популярного издания в Нью-Йорке. Ее жених – вдохновенный ресторатор Виктор, невероятно увлеченный идеей открытия собственного заведения. Чтобы укрепить свои отношения и наполнить их яркими эмоциями, влюбленные отправляются в Верону, город-родину Ромео и Джульетты.

Путешествуя по атмосферным итальянским улочкам, Софи наталкивается на стену Джульетты с прикрепленными письмами от сотен влюбленных девушек, в которых они просят совета по амурным делам у героини Шекспира. Софи с удивлением выясняет, что несколько женщин-волонтерок тайно собирают эти письма и отвечают на них. Девушка решает присоединиться к интересному занятию и помочь загадочной Клер, потерявшей связь со своим любимым Лоренцо, не решившись на побег с ним.

"Письма к Джульетте": смотрите трейлер

Прости за любовь (2008)

: Scusa ma ti chiamo amore: Федерико Моччиа: Рауль Бова, Микел Кваттрочокке, Мишель Карпенте, Лука Анджелетти, Мара Маис: 6,2

Романтический фильм расскажет о необычной истории любви с настоящим итальянским колоритом. Главный герой – 37-летний Алекс, только что разошедшийся со своей невестой, и эта неудача в личной жизни негативно сказалась как на его карьере, так и на общении с друзьями. Алексу кажется, что его ситуация безнадежна и теперь его ждет только одиночество. Но неожиданно в жизни мужчины появляется лучик света – Алекс знакомится с 17-летней студенткой Никки, которая как ураган ворвалась в мрачные будни мужчины и изменила его жизнь навсегда.

"Прости за любовь": смотрите трейлер

Идеальные незнакомцы, 2016 год

: Perfetti sconosciuti: Паоло Дженовезе: Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джалини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Кассия Смутняк: 7,8

Драматическая кинокомедия Паоло Дженовезе погружает зрителя в настоящую интригу с итальянским привкусом, которая разворачивается вокруг друзей детства, которым кажется, что они уже так давно знают друг друга, что между ними нет никаких тайн. Итак, однажды, собравшись в привычном кругу, друзья решают сыграть в игру в правду. Для этого все присутствующие должны положить свои телефоны на стол, чтобы все сообщения, которые будут приходить вечером, видел каждый участник. Обязательное условие: все сообщения нужно читать вслух, а на звонки – отвечать через громкоговоритель.

Сначала игра вызывает у главных героев приятное волнение и любопытство, ведь привычный вечер должен пройти интересно и весело. Впрочем, очень быстро друзья начинают осознавать, что на самом деле им есть что скрывать.

"Идеальные незнакомцы": смотрите трейлер

Баария (2009)

: Baaria: Джузеппе Торнаторе: Франческо Шанна, Маргарет Маде, Рауль Бова, Джорджо Фалетти, Энрико Ло Версо, Анхела Молина: 6,9

Работа режиссера и сценариста Джузеппе Торнаторе поражает ярким сценарием, отличным актерским составом, идеальной операторской работой и совершенным музыкальным сопровождением. События фильма развиваются на протяжении 60 лет: с 1920-х по 1980-е. Кинокартина описывает жизнь маленького итальянского городка под названием Багерия (сицилийское название – Баария) и главного героя Пеппино, детство которого пришлось на период становления фашистского режима в Сицилии.

Пережив Вторую мировую войну, парень вступил в коммунистическую партию, и в это время он влюбляется в девушку, родители которой не одобряют их брак по политическим причинам. Эта история – автобиографическая эпопея о трех поколениях, подробно описывающая такие явления, как фашизм в Сицилии, война, коммунизм и мафия.

"Баария": смотрите трейлер

Хлеб и тюльпаны (2000)

: Pane e tulipani: Сильвио Сольдини: Личия Мальетта, Бруно Ганц, Джузеппе Баттистон, Антонио Катания, Марина Массирони: 7,3

Романтическая комедия Сильвио Сольдини, вдохновляющая всегда слушать свое сердце, верить в любовь и наконец-то приобрести желанный билет в Венецию. В центре сюжета обычная женщина Розальба, прекрасная мать и хорошая жена, полностью посвятившая себя семье. Впрочем, муж не замечает стараний жены, жизнь которой превратилась в сплошную рутину. Так что однажды Розальба получает уникальный шанс наконец-то осуществить свою давнюю мечту. Пытаясь добраться домой, после того как муж оставил ее в придорожном кафе, женщина попадает в сказочную Венецию и влюбляется во владельца небольшого итальянского ресторана, который уже забыл, что такое настоящее счастье.

"Хлеб и тюльпаны": смотрите трейлер

Турист (2010)

: Флориан Генкель фон Доннерсмарк: Джонни Депп; Анджелина Джоли; Пол Беттани; Тимоти Далтон: 6: The Tourist

Романтическая кинолента с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом в главных ролях снова переносит зрителя в прекрасную Италию. Именно здесь разворачивается история мошенника Александра Пирса, которому удалось украсть у одного бандита значительную сумму денег. Представителям полиции становится известно, что Пирс сделал пластическую операцию, а значит, единственным шансом найти вора является его девушка Элиз, за ​​которой они постоянно следят.

Однажды Пирс выходит на связь с любимой и просит ее сесть на поезд в Венецию, где она должна найти парня, похожего на него. Задача Элиз – убедить полицию в том, что этот парень и есть Александр Пирс. Для спасения любимого девушка знакомится с американским туристом Фрэнком, и простой учитель внезапно оказывается в самом эпицентре бандитских интриг.

"Турист": смотрите трейлер