Иностранцы, спрос на ИТ и высокие доходы выпускников: интересные факты о польских студентах
Источник:Polsha 24
В престижности польского образования не стоит сомневаться. С дипломом об окончании польского университета можно легко найти перспективную работу в Европе. Поэтому неудивительно, что многие из украинцев отправляются учиться в соседнюю страну. Предлагаем рассмотреть 8 интересных фактов о студенческой жизни в Польше.
Информация касается того, какие вузы и факультеты пользуются наибольшей популярностью. Также несколько фактов говорят о финансовой состоятельности студентов польских учебных заведений.
Актуально Главное об актуальных правилах въезда украинцев в Польшу: объясняет консультант по легализации
8 фактов о студентах в Польше
1. Студенты чаще всего оказываются в Мазовецком воеводстве
Наибольшее количество студентов в Польше получают образование в университетах Мазовецкого воеводства. В местных вузах обучается более 253 тысячи человек. На втором месте Малопольское воеводство, где зафиксировано 144 тысячи студентов. В тройку лидеров входит также Великопольское воеводство – 127 тысяч студентов.
А вот наименьшее количество людей, получающих высшее образование, есть у Люблинском регионе. Там учатся 111,8 тысячи студентов.
Наибольшее количество студентов в Польше есть в Мазовецком воеводстве / Фото Pexels
2. Очное обучение более популярно
Большинство молодых людей, которые получают знания в университетах Польши, обучающихся на дневной форме. Около 65,6% всех студентов сделали ставку на очное обучение.
А среди иностранцев дневную форму выбрали 86,4%.
Студенты в Польше предпочитают дневную форму обучения / Фото Pexels
3. Половина получателей образования – иностранцы
45,46% студентов в Польше являются гражданами других стран. При этом количество иностранцев, которые учатся в Польше, растет даже несмотря на пандемию COVID-19.
Так, количество иностранцев среди студентов в Польше составило уже 84,7 тысячи человек. Преобладают среди них украинцы (38,5 тысячи студентов) и белорусы (9,7 тысячи студентов).
В Польше учится много иностранцев / Фото Pexels
4. Магистратура нужна не всем
62,7% польских студентов учатся на первом курсе. А 22,9% являются студентами вторых курсов.
Только 14,1% студентов в Польше учатся на магистратуре.
Большинство польских студентов является первокурсниками / Фото Pexels
5. На политехнические вузы спрос больший
Самыми популярными среди студентов Польши являются факультеты политехнических вузов. В тройку лидеров вошли:
- Познанский технологический университет;
- Гданьский технологический университет;
- Варшавский технологический университет.
Самыми популярными в Польше являются политехнические университеты / Фото Pexels
6. Чаще всего студенты в Польше хотят стать ИТ-сотрудниками
Более 33,5 тысячи студентов в Польше выбирают направление ИТ. Эту сферу считают перспективной, интересной и высокооплачиваемой.
Психология тоже является популярным направлением. Более 29 тысяч студентов хотят быть психологами.
Третьим по популярности является направление менеджмента. Почти 25,5 тысячи студентов выбирают эту специальность.
Чаще всего студенты в Польше хотят стать ИТ-сотрудниками / Фото Pexels
7. Тратят наибольшее количество сбережений на транспорт
Польские студенты 43% своих сбережений тратят на общественный транспорт и 20% – на плату за парковку.
Также 43% собственных средств молодежь тратит на перекусы.
Большие расходы идут на игры – 33% сбережений.
Наибольшее количество сбережений польские студенты тратят на транспорт / Фото Pexels
8. Надеются зарабатывать тысячи долларов
Большинство студентов университетов в Польше ожидают, что через 10 лет после окончания университета их заработок составит более 6 тысяч долларов нетто в месяц.
Польские студенты после окончания университета надеются зарабатывать тысячи долларов / Фото Pexels