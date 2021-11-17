Как иностранцу в Польше получить пособие по безработице: практические советы

В период пандемии количество безработных во многих европейских странах выросло. Польша не стала исключением. Если иностранец в Польше работает легально, после потери работы он может претендовать на финансовую помощь. Выплаты можно получать в течение 6 или 12 месяцев.

Чтобы иметь право на zasiłek dla bezrobotnych (помощь по безработице), иностранец в Польше должен соответствовать определенным требованиям. Размер пособия будет зависеть от нескольких факторов.

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Кто может получить в Польше пособие по безработице

Традиционно в Польше пособие по безработице выплачивается при наличии стажа не менее 365 дней в течение 18 месяцев, предшествовавших регистрации заявителя как безработного лица. В этот период не включают отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью более 30 дней, но учитывают отпуск по уходу за ребенком, военную службу и пребывание на пенсии по инвалидности.

Пособие по безработице может быть предоставлено как работающим на основании трудового договора, так и тем, кто оказывал услуги согласно специальным договорам или был предпринимателем. То есть, всем людям, которые платили взносы на социальное страхование и в Фонд труда (однако с суммы, которая была не ниже минимальной зарплаты).

Есть исключения для репатриантов, лиц, работавших в сельском хозяйстве и тех, чей труд облагается налогом по отдельным законам.

Выплаты для безработных получают лица в возрасте 18 – 60/65 лет при следующих условиях:

если они не получают польских пенсий и социальной помощи (например, по уходу за ребенком, на обучение и так далее);

не ведут предпринимательскую деятельность;

не получают дополнительного дохода, совокупно превышающего половину минимальной заработной платы;

не отбывают наказание в местах лишения свободы;

не являются владельцами сельскохозяйственного имущества с площадью более 2 гектаров и не получают доход от сельскохозяйственной деятельности, с которой нужно платить налог на прибыль.

Иностранец в Польше может претендовать на пособие по безработице, если у него есть:

статус беженца или вид на жительство по гуманитарным причинам;

карту постоянного побыту;

вид на жительство долгосрочного резидента ЕС;

рабочую визу (при условии, что он непрерывно работал в Польше полгода и больше);

временное разрешение на пребывание и работу, требующую высокой квалификации;

разрешение на временное пребывание для члена семьи польского гражданина или штамп в паспорте, что подтверждает предоставление документов на его получение.

Трудовой мигрант, работавший в соседней стране официально, после потери работы должен в течение 15 рабочих дней с момента увольнения подать сообщение в воеводское управление (ужонд). Это позволит ему в течение следующих 30 дней искать новое место работы, не беспокоясь при этом за потерю легального пребывания.

Какая помощь предусмотрена для безработных в Польше

Прежде всего размер выплат будет зависеть от стажа работы. Так, человек с опытом до 5 лет имеет право на пособие в размере 80% от базового. Тот, кто работал от 5 до 20 лет, получит полную компенсацию – 100%. А безработный со стажем более 20 лет будет получать 120% от базовой помощи.

С июня 2021 года размер пособия составляет 1 240,80 злотых.

При этом в первые 90 дней безработный будет получать большие выплаты, а в последующие периоды они будут сокращены до 78,53% от первоначально назначенной суммы.

Пособие по безработице выплачивается от 180 до 365 дней. Наименьший срок пособия получают проживающие в уезде, где уровень безработицы по состоянию на 30 июня предыдущего года не превышал 150% среднего уровня безработицы в стране.

На вдвое больший период (365 дней) могут претендовать иностранцы, которые:

живут в уезде, уровень безработицы которого на 30 июня предыдущего года превышал 150% среднего уровня безработицы в стране;

удерживают одного ребенка до 15 лет, а второй родитель тоже безработный;

самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка до 15 лет;

им более 50 лет и у них есть минимум 20 лет рабочего стажа.

Следует отметить, что безработным в Польше не удастся долго жить за средства государства. В стране созданы все условия, чтобы безработный человек как можно быстрее нашел новое место работы. Так, иностранцы могут получать информацию об имеющихся вакансиях и возможностях стажировки, есть много курсов, после прохождения которых обещают трудоустройство и так далее.

Безработный в Польше обязан посещать офис центра занятости в определенное время, принимать предложенную помощь и поддерживать контакты со специалистом по бирже труда. К тому же он должен сообщать об изменении места своего жительства.

Если безработный иностранец отказывается от предложений работы и стажировки, может потерять право пребывания на бирже. Тогда восстановить статус безработного можно будет не раньше, чем через 120 дней.

Безработного в Польше могут лишить пособия, если он будет отказываться от предложений работы / Фото Unsplash

Как начать получать пособие по безработице в Польше

Для того чтобы получать пособие по безработице, прежде всего нужно получить статус безработного в Powiatowy Urząd Pracy (Уездном центре занятости). Если у человека нет зарегистрированного адреса, то можно пойти в бюро труда уезда, в котором он находится.

Кроме того, есть возможность онлайн регистрации на сайте центре занятости. Однако по последнему варианту позже документы все равно придется лично нести в офис центра занятости. Так что получить статус безработного полностью дистанционно не получится.

В центр занятости нужно подать следующий пакет документов:

заявление о взятии на учет в качестве безработного;

Pesel (идентификационный номер);

паспорт с визой или карту побыту;

документы об образовании;

оригиналы всех трудовых договоров, справок по работе, сведений о получении дохода и других документов, подтверждающих стаж (все эти документы должны быть переведены на польский язык);

сведения о семье.

После подачи документов состоится собеседование с работником центра занятости. Он проверяет пакет документов и зарегистрирует заявление.

Если документы оформлены должным образом и не нуждаются в переработке и доработке, то иностранец может получить ответ на свой запрос в тот же день.

Вся процедура получения статуса безработного абсолютно бесплатная.