Инновационный вид искусства: украинцы представили в США картины, которые можно читать руками

Львовяне Олег и Александр Денисенко представили в Нью-Йорке свою коллекцию картин. Художники создали работы по уникальной технике, что стало новым видом искусства.

Речь идет о гесографии. Особенность этой техники состоит в том, что в картине одновременно совмещаются приемы гравюры, скульптуры, левкаса и живописи. Уникальные работы Денисенков в рамках выставки ANTIQVITAS NOVA ("Новая старина") сейчас можно увидеть в Украинском институте Америки на Манхэттене.

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Что известно о коллекции львовян ANTIQVITAS NOVA

Своей экспозицией в Нью-Йорке Олег и Александр стремятся призвать мир противостоять военной агрессии России в Украине. Сами же картины показывают извечную борьбу добра со злом.

Наша великая мечта, что украинское искусство является частью мирового, а Украина – частью западного цивилизованного мира. И чтобы она стала реальностью, нам нужно сначала преодолеть "варварского российского медведя",

– сказал Александр Денисенко.

Не зря символом выставки стала картина "Удачная охота", на которой изображен убитый медведь. Голову хищника, являющегося одним из российских символов, проткнул копье с украинским трезубцем на вершине.



Картина "Удачная охота" / Фото The New York Times

Кроме этого, в работах Денисенков встречаются волшебники, мифические создания и библейские герои. А по словам художников, каждую созданную ими картину можно читать руками – это еще одна из главных особенностей гесографии. Дело в том, что эта инновационная техника придает произведениям искусства своеобразную рельефность. Вот что об этом говорит Александр Денисенко:

Это картины, которые можно прикасаться и читать руками, ведь гесография позаимствовала чувственную рельефность скульптуры. От графики – утонченность и символический нарратив: общаясь с сюжетом, мы узнаем себя, мир и себя в мире, овладеваем хаосом в порядке, творим смыслы нашего бытия. От сакрального искусства гесография переняла одухотворенность левкаса – традиционного материала византийских икон, а от живописи – его высокие эмоции и краски.

Более того, этот культурный фронт, на котором "воюют" Денисенко, поможет ВСУ приблизить победу над оккупантами на военном фронте в Украине. Художники пустят с молотка несколько своих картин в рамках благотворительного аукциона, а средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины и на гуманитарные нужды.

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