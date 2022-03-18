Информированность помогает: в Испании выпустили руководство для беженцев из Украины
Источник:Посольство Украины в Испании
Министерство инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании выпустило украиноязычное руководство. В нем содержится вся важная информация, которая поможет беженцам лучше ориентироваться в стране.
Об этом сообщает Посольство Украины в Испании. Руководство доступно для загрузки и прочтения в режиме онлайн.
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В инструкции, доступной по ссылке, есть ответы на следующие вопросы:
- Что мне нужно для того, чтобы въехать на территорию Испании?
- Я смогу работать во время моего пребывания в Испании? Какие права мне предоставляет временная защита?
- Кто может просить о временной защите?
- Что можно сделать, если вы приехали в Испанию до 24 февраля?
В Посольстве напомнили, что граждане Украины, которым будет предоставляться временная защита по упрощенной процедуре, будут иметь право на проживание и работу сроком на 1 год (с возможностью продления до 3 лет), а также доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и социальным услугам.
В случае необходимости поиска жилья в Испании на безвозмездной основе – работает официальный ресурс "Приют ".
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