Инфляция в Польше снова побила рекорд: наибольшее подорожание цен за последние 20 лет

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, цены на потребительские товары и услуги в августе выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом уровень инфляции в республике побил июльский рекорд.

В июле 2021 года в республике фиксировали наибольший уровень роста инфляции за последнее десятилетие. Тогда показатель составил 5%, а в августе – почти на пол процента выше. Сейчас уровень инфляции в Польше превышает все показатели последних 20 лет.

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Последний раз такое существенное подорожание цен в Польше фиксировалось в 2001 году. Тогда в июле показатель составил 5,2%, а в июне – 6,2%. В августе этого года высокая инфляция и дальше вызвана дорогим топливом, цены на которое выросли на 28% по сравнению с прошлым годом.

Кроме этого, стоимость энергоносителей выросла на 6,1%, а на продукты питания и безалкогольные напитки – на 3,9%.

Уровень инфляции в Польше / Инфографика GUS

Добавим, что в других странах Европейского Союза, в частности в Венгрии и Чехии, высокий уровень инфляции заставил центральные банки повышать процентные ставки. Ранее Национальный банк Польши заявлял, что повышение цен является временным явлением и никоим образом не повлияет не кредитную политику в республике.