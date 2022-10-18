Реальная инфляция в Польше значительно выше официальных данных: какие цены на продукты

18 октября 2022 , 19:39
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Источник:

ASM Sales Force Agency

Инфляция в Европе бьет рекорды. Значительно выросли цены и в польских супермаркетах. Давайте разбираться, какая сейчас ситуация со стоимостью продуктовой корзины в Польше.

Какая реальная инфляция в Польше

Эксперты заявляют, что в сентябре 2022 инфляция в Польше составила 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Однако ежедневные покупки поляков стали дороже на 24%, чем в сентябре прошлого года. Такая ситуация заставляет жителей Польши пересмотреть свой основной продуктовый набор и больше экономить на продовольствии.

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Так, в некоторых регионах за килограмм сахара придется отдать вдвое больше, чем годом ранее. Подсолнечное и сливочное масло подорожали на 60%, а соль и макароны прибавили в цене 40%. Цена мяса также возросла. К примеру, курятина стала дороже на 50%, а свинина – на 30%.

Актуальные цены в супермаркетах Польши

  • Белый хлеб, буханка 700 граммов – 3 злотых;
  • Яйца, 10 штук – 7,5 злотых;
  • Молоко 2,5%, 1 литр – 3 злотых;
  • Сахар, 1 килограмм – 4,5 злотых;
  • Масло подсолнечное, 1 литр – 7-8 злотых;
  • Мука, ​​1 килограмм – 4 злотых;
  • Масло сливочное 82%, 200 грамм – 7 злотых;
  • Свинина, 1 килограмм – 16 злотых;
  • Куриное филе, 1 килограмм – 20 злотых;
  • Рыба мороженая (скумбрия), 1 килограмм – 16 злотых;
  • Рис, 400 грамм – 4 злотых;
  • Гречка, 400 граммов – 5 злотых;
  • Сыр твердый, 1 килограмм – 28 злотых;
  • Картофель, 1 килограмм – 2 злотых;
  • Яблоки, 1 килограмм – 4 злотых;
  • Морковь, 1 килограмм – 3 злотых;
  • Капуста, 1 килограмм – 3,5 злотых.
К слову! Средний банковский курс за 1 злотый – около 8 гривен.
Автор: Назарій Сорока