Реальная инфляция в Польше значительно выше официальных данных: какие цены на продукты
Источник:ASM Sales Force Agency
Инфляция в Европе бьет рекорды. Значительно выросли цены и в польских супермаркетах. Давайте разбираться, какая сейчас ситуация со стоимостью продуктовой корзины в Польше.
Какая реальная инфляция в Польше
Эксперты заявляют, что в сентябре 2022 инфляция в Польше составила 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Однако ежедневные покупки поляков стали дороже на 24%, чем в сентябре прошлого года. Такая ситуация заставляет жителей Польши пересмотреть свой основной продуктовый набор и больше экономить на продовольствии.
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Так, в некоторых регионах за килограмм сахара придется отдать вдвое больше, чем годом ранее. Подсолнечное и сливочное масло подорожали на 60%, а соль и макароны прибавили в цене 40%. Цена мяса также возросла. К примеру, курятина стала дороже на 50%, а свинина – на 30%.
Актуальные цены в супермаркетах Польши
- Белый хлеб, буханка 700 граммов – 3 злотых;
- Яйца, 10 штук – 7,5 злотых;
- Молоко 2,5%, 1 литр – 3 злотых;
- Сахар, 1 килограмм – 4,5 злотых;
- Масло подсолнечное, 1 литр – 7-8 злотых;
- Мука, 1 килограмм – 4 злотых;
- Масло сливочное 82%, 200 грамм – 7 злотых;
- Свинина, 1 килограмм – 16 злотых;
- Куриное филе, 1 килограмм – 20 злотых;
- Рыба мороженая (скумбрия), 1 килограмм – 16 злотых;
- Рис, 400 грамм – 4 злотых;
- Гречка, 400 граммов – 5 злотых;
- Сыр твердый, 1 килограмм – 28 злотых;
- Картофель, 1 килограмм – 2 злотых;
- Яблоки, 1 килограмм – 4 злотых;
- Морковь, 1 килограмм – 3 злотых;
- Капуста, 1 килограмм – 3,5 злотых.