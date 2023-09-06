Индия может официально изменить название страны: как ее предлагают переименовать

В Индии могут уже в этом месяце провести голосование об изменении названия страны на Бхарат. Правительство, вероятно, вынесет этот вопрос на рассмотрение.

Правительство премьер-министра страны Нарендры Моди может вынести на голосование в индийский парламент резолюцию об изменении названия государства. Предлагают вернуть традиционное – Бхарат. Это может произойти уже 18 – 22 сентября во время специальной сессии парламента.

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Индия или Бхарат?

По данным спикера Конгресса Индии Джайрама Рамеша, приглашение на ужин в рамках саммита G20, который состоится в Нью-Дели, подписывали уже от имени президента Бхарата, а не Индии.

В Конституции государства прописаны оба названия. Разница в языке: на английском страна называется Индией, на хинди — Бхарат. Иногда эти два названия использовались в качестве синонимов. А паспорта, выдаваемые гражданам Индии, имеют также два официальных варианта: Bharat Ganrajya (на хинди) и Republic of India (на английском).

Решение официально на международном уровне сменить название страны на традиционное поддерживают члены правящей партии премьер-министра Нарендры Моди. Кстати, его партия так и называется "Бхаратия Джаната Парти".

Аутентичное название возвращают не впервые

Идея вернуть Индии древнее название возникает в стране уже не в первый раз. В 2015 году запустили масштабный процесс, но он так и не дошел до конечного результата. Главный аргумент в пользу переименования – название Индия было придумано в колониальную эру, а в священных писаниях она называется Бхарат.

Само слово "Индия" родилось от "Инд", в честь реки Инд (или Синдху), протекающей через Тибет, проходящей через индийские Кашмир и Джамму и пересекающей часть Пакистана. Греки и иранцы говорили "Индос", что означало земли к востоку от реки Инд. Во времена колониальных завоеваний голландцами и британцами это название использовали для страны Индии.

А в древних индийских текстах название Бхарат встречается, когда говорят о суше, лежащей к северу от океана и к югу от снежных гор.