"Никто не хочет нюхать ваши ноги": бортпроводница рассказала о трэш-привычках пассажиров

Сиерра Мист работает бортпроводницей. В сети девушка часто делится деталями своей работы. На этот раз она рассказала о трэш-привычках пассажиров.

В общем бортпроводница выделила 4 привычки. Все они существенно портят настроение экипажа. Прежде всего Мист вспомнила об аплодисментах, которые начинаются после посадки. В частности, эту привычку пассажирам навязал кинематограф.

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Есть рейсы, которые настолько плохие, что я тоже буду аплодировать, но это не те рейсы, о которых я говорю. Я говорю о тех рейсах, которые проходят гладко от взлета до посадки, но некоторые люди все равно считают, что им нужно аплодировать. Это не так,

– отметила бортпроводница.

Кроме того, Мист выделила такие привычки:

вставать с места сразу после посадки (это не только не поможет выйти быстрее, но и замедлит процесс, поскольку человек оказывается на пути бортпроводниц, которые открывают двери);

дарить бортпроводницам подарки или подарочные карты (когда-то это было милым, но люди почему-то решили, что это означает бесплатное повышение класса обслуживания);

снимать обувь во время полета (Мист заметила, что "никто не хочет чувствовать запах ваших ног").

Люди из разных уголков мира следят за блогом Мист, чтобы узнать интересную или даже секретную информацию.