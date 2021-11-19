Имя в Книге рекордов Гиннеса и свой салон: как украинка стала известным парикмахером в Канаде

Анастасия Кравцова из Нововолынска является влиятельным лицом в канадской индустрии красоты. Имя женщины даже попало в Книгу рекордов Гиннеса. А значительную сумму из своих заработков Анастасия выделяет на благотворительность, в частности, на поддержку украинской армии.

Интересно, что образование специалиста в сфере красоты Анастасия Кравцова получила уже после эмиграции. В Киеве она окончила лингвистический университет, работала учительницей и была на разных должностях в частных компаниях.

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Детская мечта

Несмотря на лингвистическое образование, героиня статьи всегда мечтала о работе в индустрии красоты. Мама женщины, Любовь Кравцова , вспоминает, что в еще детстве дочь очень любила стричь кукол.

Позже в Киеве с Анастасией произошел интересный случай. Один французский стилист проводил в городе эксперимент: выбирал девушек и менял их образы за 20 минут. Из многих желающих поучаствовать в этом проекте стилист выбрал именно Анастасию. Этот опыт произвел на Анастасию сильное впечатление. Она была увлечена тем, как с помощью парикмахерских принадлежностей можно до неузнаваемости изменить внешность человека.

Переезд в Торонто и признание

Затем Анастасия уехала на время к родственникам в Торонто, в гости. Город ей очень понравился и показался близким. Поэтому в 2007 году женщина эмигрировала в Канаду.

Сначала украинка в Канаде соглашалась на любую работу: убирала, готовила еду, варила кофе. Заработанные деньги откладывала на учебу. А когда насобирала нужную сумму, поступила в школу стилистов.

И не жалею об этом. Еще во время учебы приняла участие в конкурсе парикмахеров и вошла в пятерку лучших в Канаде. Ездила учиться новым техникам в итальянский Милан и американский Нью-Йорк,

– делится Анастасия.

Анастасия делала большие успехи в учебе, поэтому признание ее талантов не заставило себя ждать. Женщина арендовала парикмахерское кресло – и ее клиентами стали состоятельные и известные люди. Позже украинка стала стилисткой популярного в Канаде телешоу.

Анастасия хотела открыть свой салон, чтобы иметь больше простора для творчества – и ей это удалось. Сейчас запись в известную парикмахерскую распланирована на несколько месяцев вперед. Салон расположен на берегу озера Онтарио.

Об уроженке Нововолынска часто пишут популярные канадские издания. Женщина сама ведет собственную колонку в газете и написала уже три книги. Одну из них даже подарила королеве Великобритании Елизавете II и получила от нее письмо с благодарностью.

Что поражает, имя Анастасии Кравцовой есть и в Книге рекордов Гиннеса. Она была одной из 126 соавторов, написавших свои истории успеха и затем одновременно подписывавших книгу.

Благотворительная деятельность

Любовь Кравцова говорит, что гордится дочерью не только из-за ее успехов в работе, но и потому, что Анастасия является удивительно чутким и добрым человеком. Так, она уже много лет бесплатно стрижет в своем салоне пожилую женщину, с которой познакомилась на практике в доме престарелых.

В 2014 году Анастасия вернулась в Украину с "подарками" для соотечественников. Она привезла с собой чемоданы, набитые бронежилетами и приборами ночного видения украинской армии.

Мы с друзьями были организаторами украинского Майдана в Торонто. Как могли, привлекали внимание к агрессии России против Украины. Устраивали и автопробеги, и демонстрации, собрали более миллиона долларов для нашей армии. Покупали атовцам бронежилеты, приборы ночного видения, шлемы, термобелье, берцы, носки,

– рассказывает Анастасия.

Волынянка присоединилась к тому, чтобы в честь независимости Украины сине-желтым цветом засветились телевизионная башня "Торонто Си-Эн-Тауэр" и Ниагарский водопад. Также она помогает издавать журнал "Регіон бандерівський", в котором собраны материалы об истории Украины.

О своих успехах Анастасия Кравцова говорит скромно. Считает что секрет признания состоит в том, чтобы заниматься любимым делом. Мол, если человек искренне любит то, что делает, то прибыль не заставит себя ждать.