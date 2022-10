"Икона морей": в сети появились первые кадры крупнейшего круизного лайнера в мире

Американская круизная компания Royal Caribbean показала первые кадры круизного лайнера "Икона морей" (Icon of the Seas). Он должен стать самым большим в мире.

Этот титул он отберет у другого судна компании "Чудо морей" (Wonder of the Seas).

Заметьте Боится нашествия туристов: "самый красивый поселок Испании" отказался от титула

Как сообщается на сайте компании, круизный лайнер "Икона морей" должен отправиться в первое путешествие в январе 2024 года. При этом бронирование путешествия уже доступно.

Роскошное судно будет предлагать широкий выбор услуг и развлечений среди всех остальных – от пляжного отдыха до аквапарка, как для семей, так и для пар или компаний.