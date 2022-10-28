"Икона морей": в сети появились первые кадры крупнейшего круизного лайнера в мире
Источник:Royal Caribbean
Американская круизная компания Royal Caribbean показала первые кадры круизного лайнера "Икона морей" (Icon of the Seas). Он должен стать самым большим в мире.
Этот титул он отберет у другого судна компании "Чудо морей" (Wonder of the Seas).
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Как сообщается на сайте компании, круизный лайнер "Икона морей" должен отправиться в первое путешествие в январе 2024 года. При этом бронирование путешествия уже доступно.
Роскошное судно будет предлагать широкий выбор услуг и развлечений среди всех остальных – от пляжного отдыха до аквапарка, как для семей, так и для пар или компаний.
Проект круизного лайнера "Икона морей" / Фото royalcaribbeanpresscenter.com
В общей сложности "территория" лайнера "Икона морей" будет разделена на пять "районов":
- Thrill Island с самым большим "аквапарком в море" для активного отдыха;
- Chill Island с бассейнами и барами для отдыха;
- Surfside для семейного отдыха;
- The Hideaway с имитацией пляжного отдыха;
- AquaDome для вечернего развлекательного отдыха.
Зона AquaDome на крупнейшем круизном лайнере в мире / Фото royalcaribbeanpresscenter.com
Отмечается, что "Икона морей" будет отправляться из Майами (США) в недельный отпуск на Восточные и Западные Карибы, в частности, заезжая на Багамские острова, Мексику, Сен-Мартен и Гондурас.