Карибы в сердце Европы: какой малоизвестный остров поражает своими белоснежными пляжами

Путешественники привыкли искать "европейские Карибы" где-то в Греции или Албании. Никто всерьез не рассматривает в этом контексте загадочную Шотландию. А зря! Ведь там расположен остров Гаррис.

Шотландские пейзажи завораживают своей красотой. Особенно известен большой остров Льюис-Энд-Харрис Гебридского архипелага. Его северную часть называют Гаррис и считают "европейскими Карибами".

Обратите внимание Нет – жаре: 10 городов Европы для ценителей легкой прохлады на летнем отдыхе

Чем Харрис удивляет туристов

Путешественники из разных уголков мира отмечают, что часть острова Харрис поражает. Там – чистое бирюзовое море сочетается с прекрасными белоснежными пляжами. Кроме того, именно там расположена гора Клишем, которую считают самой высокой точкой всех Гебридских островов.



Белоснежные "карибские" пляжи Шотландии / Getty images

Также туристов призывают посетить легендарный город Тарберт. Он сохранил свой средневековый вайб и буквально телепортирует в прошлое, когда на этих землях жили кельты, а рыцари сражались под знаменами храброго короля Артура.

Шотландия – идеальный вариант для туристов еще и потому, что там нет аномальной жары, которая летом буквально сковывает всю Европу. Отдыхать на территории страны можно в условиях умеренной температуры воздуха. Поэтому если не хватает времени, денег или сил лететь на Карибы, Гаррис ждет.