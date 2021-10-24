Худшие вакансии для трудовых мигрантов: подборка от эксперта по трудоустройству

Украинцы отправляются на работу за границу в надежде получить лучшую зарплату, большие перспективы и полезный опыт. Однако, некоторые виды работ вызывают настоящее разочарование. Ужасные санитарные условия и опасные нагрузки – это то, что нередко скрывается за объявлениями о работе за рубежом.

Об отраслях, в которых работать сложно, рассказала Руслана Бровчук, эксперт компании "Первая Виза". Она назвала четыре вида работ, где условия труда являются худшими.

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Полевые работы

Сельскохозяйственные работы по сбору урожая являются одними из самых тяжелых. Выполнять такие виды работ могут только люди с крепким здоровьем и физической выдержкой. К тому же часто заработок трудового мигранта зависит не от отработанных часов, а от выработки. Из-за этого люди могут получать небольшую зарплату за свой тяжелый труд.

Также стоит подчеркнуть, что полевые работы выполняются под открытым небом, поэтому многое зависит от погодных условий. Дождь, жара, ветер – эти и другие факторы могут влиять на здоровье исполнителей.

Нельзя обойти и тот факт, что урожай обрабатывается различными химикатами от вредителей. Поэтому у людей часто развиваются аллергические реакции.

Полевые работы чрезвычайно сложные / Фото Unsplash

Работа на птицефабрике

Такая работа тяжелая не только физически, но и психологически. На птицефермах всегда чувствуется резкий запах, присутствует антисанитария. Люди, которые готовят мясо к упаковке, должны очень быстро расчленять птицу и выбирать внутренности. Подобная деятельность действительно истощает.

Это подтверждают слова Алины Мох, которая работала на птицефабрике в 2020 году почти три месяца. Украинка рассказала, что едва могла стоять на конечной проверке, поскольку ее укачивало от количества кур на конвейере, которые двигались перед глазами. Вспомнила Алина и об ужасном запахе, а также о том, что кормили работников только раз в день. По мнению Алины, работа на птицефабрике требует хорошей механики рук и хорошей реакции.

Самое приятное было работать с очисткой пупков от желтой пленки. Там все спокойно, не было суеты. Люди, которые только начали работать, обычно держатся до двух недель. В общем, это командная работа: один должен отрабатывать работу другого, потому что штраф получают все,

– делится Алина Мох.

На птицефабрике трудно работать физически и морально / Фото Unsplash

Сортировка пластиковых изделий

Сортировка пластика – тоже работа не из легких. Изделия привозят из свалок, их нужно перебирать вручную, чтобы отделить пластиковые вещи в специальные контейнеры. На заводах всегда присутствует характерный запах отходов и низкий уровень санитарии.

Работодатели не всегда выдают маски и перчатки, поэтому можно пораниться или подхватить инфекцию. А реальные условия труда нередко скрывают от кандидатов.

Сортировка пластиковых изделий является тяжелой работой / Фото Unsplash

Сортировка бывшей в употреблении одежды

Главная опасность такой работы заключается в обработке одежды сильными химическими веществами. Большинство таких работ осуществляется на складах, которые почти не проветриваются. Поэтому у многих людей уже после первых недель работы могут начаться аллергические реакции на коже, головокружение, тошнота или проблемы с дыханием. Ведь, опять же, не все работодатели обеспечивают персонал средствами защиты.

Люди, которые сортируют бывшую в употреблении одежду, рискуют получить аллергические реакции / Фото Unsplash