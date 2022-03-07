Хотят помогать на месте: украинка из Чикаго вместе с мужем планируют приехать в Украину

Мария живет в пригороде Чикаго, там занимается музыкой. Сначала женщина отправится в Польшу, оттуда планирует перебраться на территорию Родины.

О своих намерениях Мария рассказала журналистам телеканала NBCChicago. Говорит, маршрут запланировала в один конец. Над решением думала недолго.

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По словам Марии, ей эмоционально тяжело быть в дальних краях, когда друзья и знакомые в Украине отстаивают свою свободу. Потому она решила, что ей будет лучше находиться рядом и помогать стране, в которой она родилась.

Я сильна и упряма. Кроме того, я говорю практически на всех языках региона, где расположена Украина. Я говорю на русском, украинском, польском, немецком, английском языках, поэтому могу быть полезной,

– говорит Мария.

Мария зажглась желанием прибыть в Украину после просмотра многочисленных новостных сюжетов. С ней поедет ее партнер. Женщина говорит, что не очень хотела, чтобы он уезжал, но мужчина не захотел отпускать ее одну.

Я надеюсь, что пока я приеду в Украину, все это закончится,

– говорит украинка.

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