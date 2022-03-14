Хотят бороться с оккупантами: треть украинских водителей покинули Польшу

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, то трудовые мигранты стали массово возвращаться на родину. Люди почувствовали, что не могут оставаться в стороне в то время, как враг зашел на их земли.

Так, более 30% украинских водителей, работавших в польских транспортных компаниях, уже вернулись в свои родные города. В Польше отмечают, что компании-перевозчики потеряли очень большое количество работников. Заполнить эти кадровые пробелы будет очень тяжело.

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Работа подождет, когда враг нападает

Согласно информации, предоставленной нам транспортными компаниями, уже на следующий день после нападения России на Украину первые украинские водители сообщили о желании вернуться защищать родной край,

– рассказывает генеральный директор Национальной ассоциации работодателей автомобильного транспорта Анджей Богданович.

По его словам, из 350 тысяч водителей, занятых в польских компаниях, занимающихся внутренними и международными перевозками, 110 тысяч человек являются гражданами Украины. Это почти каждый третий работник. Он подчеркнул, что именно украинские водители спасали отрасли, связанные с перевозками, от резкой нехватки польских работников.

Однако следует отметить, что Польша очень поддерживает украинцев в этот сложный период. Страна осуждает российскую агрессию и активно помогает беженцам.

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