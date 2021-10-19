Хотели починить авто, а взамен устроили дискотеку: пьяные украинцы оскандалились в Польше

Двое граждан Украины в нетрезвом состоянии передвигались по одной из улиц в польской Легнице. Когда их авто заглохло посреди дороги, мужчины отреагировали на это обстоятельство крайне странно.

На неадекватное поведение украинцев обратили внимание прохожие и другие участники дорожного движения. На место происшествия вызвали полицию.

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Что натворили украинцы

Мужчины остановили транспортное средство посреди дороги. Они перекрыли путь другим автомобилям. После этого украинцы вышли из авто, чтобы его осмотреть и починить. Но в какой-то момент передумали это делать.

Вместо приведения в порядок автомобиля украинцы включили музыку на всю громкость и начали танцевать прямо на дороге. По словам свидетелей, музыку было слышно в радиусе нескольких сотен метров.

На место импровизированной дискотеки прибыли правоохранители. Они проверили виновников инцидента с помощью алкотестера. Устройство показало почти 2,7 промилле алкоголя в организме 32-летнего украинца и 1,7 промилле у его коллеги – 26-летнего водителя автомобиля.

Украинцам выписали штрафы. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителя могут наказать лишениям свободы сроком до 2 лет и запретом дальнейшего вождения.