"Холодильник полный добра": в Польше создали интересный социальный проект

В Польше ежегодно выбрасывают около 5 миллионов тонн еды. 60% продуктов попадают на свалку. В то же время многие в мире страдают от недоедания. Чтобы это предотвратить, в Кракове стартует благотворительный проект "Холодильник полный добра" (Lodówka pełna dobra).

Об этом сообщается на городском портале Кракова. Такой деятельностью город продвигает идею фудшерингу (название foodsharing происходит от английских слов food – еда и sharе – делиться).

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Подробнее о социальном проекте в Кракове

В нескольких локация в Кракове установили специальные холодильники. Каждый, кто хочет приобщиться к благотворительности, может принести свою лишнюю пищу и положить в них. Продукты будут доступны тем, кто действительно в них нуждается.

Поэтому жителям Кракова настойчиво рекомендуют не выбрасывать пригодную к употреблению пищу, а таким образом подарить продукты бездомным и нуждающимся.

Холодильники от проекта разместили на таких улицах:

Sas-Zubrzyckiego, 10;

Sudolska, 7a;

Szkolne, 20.

Какие продукты можно оставлять

Инициаторы проекту просят оставлять только те продукты, которые благодетель хотел бы съесть сам: овощи, фрукты, выпечку и тому подобное.

Если человек хочет оставить готовое блюдо (например, банку с супом, которого сварил слишком много, или кусок торта), то следует указать дату изготовления блюда и из чего оно состоит.

Категорически нельзя оставлять сырые продукты (мясо, рыбу, продукты, содержащие сырые яйца), испорченную еду и алкоголь.