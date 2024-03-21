Только приезжайте, остальное - за организаторами: страна-эксперт по счастью проведет free мастер-класс

Финляндия семь лет подряд возглавляет отчет ООН о счастье в мире, и страна решила превратить эту награду в рекламный инструмент для своей привлекательности как туристического направления. Поскольку финны теперь являются дипломированными экспертами в искусстве радости, решили устроить free мастер-класс для людей.

Visit Finland и Helsinki Partners предложили бесплатный пятидневный мастер-класс счастья с 9 по 14 июня. Всю поездку оплачивают организаторы, включая проживание в отеле и перелет в/из Хельсинки, где будет проходить мастер-класс.

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В Хельсинки снова проведут мастер-класс по счастью

Уроки "как стать счастливыми" будут с 9 по 14 июня, а стать участником можно до 4 апреля. Условий всего два: выполнить задание в соцсетях и заполнить форму регистрации.

В программе – встречи с интересными и увлекательными жителями Хельсинки, поездки на природу, "семейные" обеды и ужины и целый список лайфхаков как сделать жизнь лучше.

Организаторы, кстати, полностью покрывают расходы: и билеты, и жилье, и питание.

Счастье можно найти в моменты чистого удовольствия, когда вы чувствуете правильную обстановку. Самое важное то, что хаки счастья – это навыки, которым может научиться каждый, чтобы повысить свое благосостояние,

- комментирует Хели Хименес из Business Finland.

Итак, если вы хотите начать свое лето как можно счастливее – и бесплатная льгота, безусловно, поможет, – не забудьте подать заявку до 4 апреля по ссылке.

В Хельсинки проведут free мастер-класс по счастью / Фото Unsplash

Финляндия – самая счастливая страна мира – главное

Организация Объединенных Наций подготовила ежегодный Всемирный отчет о счастье. Первое место в рейтинге уже семь лет подряд занимает Финляндия. На втором месте – Дания, на третьем – Исландия, на четвертом – Швеция, на пятом – Израиль.

Кроме того, в первую десятку "счастья" вошли Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария и Австралия. Украина заняла 105 место. Еще в 2023 году она занимала 92 позицию.