Грузия продлила безвиз для украинцев: на какой срок беженцы могут оставаться в стране

Граждане Украины, находящиеся в Грузии или только планирующие поездку, могут оставаться на территории страны до двух лет. Поправки вступили в силу после публикации.

Грузия упростила условия безвиза для украинцев

Так, теперь украинцы могут въезжать в Грузию без визы на полных 2 года. Раньше гражданам Украины, как и жителям других стран, прибывавших в Грузию на основании безвизового режима, можно было находиться в стране до одного года, после чего нужно было уехать, а затем въехать заново.

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Правительство скорректировало норму, позволяющую гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока,

– говорится в сообщении.

При этом упрощение безвизовых условий касается только украинцев. Что касается жителей других 94 стран, то порядок для них остался неизменным.

По данным ООН, с начала полномасштабной российско-украинской войны Грузия приняла не менее 25 тысяч граждан Украины.