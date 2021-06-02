Как международная группа преступников грабила немецкие компании: среди них был и украинец

Правоохранители в польском городе Ополе задержали пять человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе. Среди них – украинец, поляк и трое нигерийцев. Их временно арестовали по решению суда.

Также под надзором полиции находится еще один вероятный соучастник преступления. Пока ему предъявили только запрет на выезд из страны.

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Что сделали задержанные

Преступная группа обокрала немецкую компанию почти на два миллиона долларов. По данным следователей, мошенники взломали электронную почту компании и получили необходимые данные. Затем они разослали запросы на выплату на миллионы долларов, используя номера своих счетов.

Правоохранители установили, что по такой схеме они ограбили и немало других компаний. Сейчас полиция занимается расследованием дела, чтобы подсчитать точную сумму грабежей.

Сейчас в окружной прокуратуре в Ополе задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, ограблении, использовании поддельных документов и "отмывании" денег.

Украинец, поляк и трое нигерийцев обворовывали на миллионы долларов немецкие фирмы, взламывая их электронные почты / Фото Unsplash