Гривну в евро: еще одна страна ЕС будет обменивать национальную валюту Украины

На территории Бельгии находится около 78 тысяч перемещенных лиц из Украины. Все они убегали от войны. Очевидно, что они нуждаются в средствах на проживание.

Украинские беженцы в Бельгии смогут обменивать гривны на евро

Так, с 1 июня страна предоставит украинцам возможность обменять гривну на евро. Соответствующее соглашение было заключено национальными банками Украины и Бельгии.

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Услуга будет предоставляться в кассах Национального банка или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.

Согласно рекомендации Европейской комиссии, на одного взрослого можно обменять не больше 10 000 гривен. Для обмена будут принимать банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1 000 гривен.

Мы считаем своим гуманитарным долгом предложить эту услугу беженцам, и поэтому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга может быть доступна в нашей стране,

– сказал директор NBB Тим Германс.

К слову, после Польши Бельгия является одной из первых стран-членов ЕС, предложивших услугу, позволяющую украинским беженцам обменять гривны на евро. Также к этому присоединилась и Германия – такая возможность для украинцев будет длиться 3 месяца с 24 мая. Ожидается, что многие другие страны в скором времени присоединятся к такой практике.

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