Гривну можно будет обменять на евро и в Нидерландах

В Нидерландах был запущен механизм обмена наличной гривны на евро. Такая возможность появилась в украинцев, получивших разрешение на временное пребывание.

Украинцы смогут обменять гривну на евро в Нидерландах

Такой договоренности достигли Национальный банк Украины и центральный банк Нидерландов. Соответствующее соглашение уже подписали. Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Читайте также Италия предоставила украинским беженцам интересную возможность: о чем говорится

Сегодня было подписано соглашение с центральным банком этой страны. Так что уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривни наличными на евро,

– сообщил он.

В то же время существует лимит обмена средств в рамках соглашения. Так, один человек сможет обменять до 10 000 гривен.

Шевченко отметил, что поддержку обмена обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране.

Какие еще страны предоставили возможность обмена гривны на евро

Такую услугу украинцам ранее предложили пять стран ЕС:

Польша Бельгия Германия Италия Швеция

Ожидается, что многие другие страны вскоре присоединятся к такой практике, поскольку переговоры с рядом партнеров продолжаются.

Заметьте – Владимир Зеленский обратился к парламенту Нидерландов: смотрите видео