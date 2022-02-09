Green Pass в Италии становится безлимитным: но не для всех

Совет министров Италии продлил срок действия COVID-сертификатов. Правда, речь идет только о тех, кто получил третью дозу вакцины, но есть и исключения.

Соответствующее решение итальянские чиновники приняли еще 2 февраля. На заседании также были рассмотрены так называемые антиковидные правила.

Важно Рождение и воспитание ребенка в Польше: украинка поделилась опытом и дала полезные советы

Одним из главных вопросов, вынесенных на рассмотрение, стала длительность Green Pass. Совет министров постановил, что итальянский COVID-сертификат для получивших третью дозу вакцины будет безлимитным.

Исключают случаи заболевания коронавирусом, и если Европейское агентство по лекарственным средствам и Итальянское агентство фармакологических средств примут решение о возможной четвертой дозе.

COVID-сертификат в Италии является безлимитным также для тех, кто вакцинировался двумя дозами вакцины, а затем выздоровел от коронавируса.

Добавим, что Green Pass является необходимым условием для посещения государственных учреждений, почтовых отделений и банков. Кроме того, документ теперь нужно иметь для входа в большинство магазинов (кроме магазинов первой необходимости). Однако для подачи заявления в отделении полиции "зеленый сертификат" не требуется.

Какие еще изменения рассмотрело правительство Италии

Чиновники решили, что учащиеся в школах не будут массово идти на дистанционное обучение.

Данные по вакцинации очень обнадеживающие. Мы хотим, чтобы Италия была еще более открыта, особенно для наших детей,

– сказал премьер-министр страны Марио Драги.

Он отметил, что правительство хочет значительно ограничить использование дистанционного обучения, чтобы разрешить большему количеству детей и подростков ходить на занятия.

Это может вас заинтересовать – в больницах Украины будут таблетки COVID-19: смотрите видео

Больше об очередном ужесточении карантинных правил в Италии – читайте по ссылке.